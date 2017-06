Una médula para Álvaro

Álvaro García es un niño mierense de 12 años al que vida le ha puesto un gran obstáculo y para salvarlo necesita ayuda. Hace unos meses fue diagnosticado de una enfermedad rara, en su fase inicial, pero que para vencerla necesita una transplante de médula osea. Y en el Banco Mundial no hay nadie compatible con Álvaro. Por eso sus padres, familiares y la comunidad educativa de su colegio Sanchez Lastra de Mieres han comenzado a trabajar para que aumenten las donaciones y se pueda encontrar una médula compatible.

Álvaro fue diagnosticado en el HUCA de adrenoleucodistrofia, una enfermedad degenerativa que destruye la mielina sustancia que recubre las células nerviosas del cerebro. La primera manifestación es la pérdida de los sentidos y va avanzando, si un transplante no lo remedia, hasta el fallecimiento de la persona afectada. Por eso es necesario poner en funcionamiento la máquina de la solidaridad para conseguirlo, ya que sus padres no son compatibles y no tiene hermanos.

Este niño mierense había tenido complicaciones al nacer, a las que nunca le dieron importancia. Tenía un movimiento raro en un pie, pero nunca tuvo un diagnóstico. Hace unos meses comenzó a frenar su rendimiento escolar y a dejar de atender en clase. Su doctor lo relacionó con los problemas de nacimiento y lo derivó al HUCA, tras confirmar la enfermedad comenzó la lucha por conseguir que Álvaro pueda seguir con su aventura de vivir.