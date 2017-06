Fallece en Mieres Josín Lazcano, el hombre que buscó familia a su perro cuando supo que iba a morir

José Francisco Lazcano Remis, más conocido como Josín ‘El Trasgu’, se ha ido sin hacer mucho ruido. Falleció el martes en Mieres, donde tenía fijada su última residencia. Él mismo se definía como bohemio, artista formado en muchos sitios, decía, y aspiraba a revolucionar el panorama cultural en Pola de Siero, donde vivió también a mediados de la pasada década. Pero pasó a ser popular por su enfermedad, un cáncer terminal que le obligó a buscar dueño para el que era su compañero de fatigas, su perro ‘Trasgu’. Al final, el pasado mes de octubre, una familia adoptó a la mascota, y su recuerdo también aparece en la sencilla esquela junto al resto de su familia. En el breve texto, también se recuerda que fue Caballero legionario del tercio Duque de Alba, por lo que eran muchos sus conocidos. El funeral está programado para hoy en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol a partir de las cinco de la tarde.

Josín Lazcano pasó de ser un activo agitador cultural a vivir prácticamente en la calle consumido por un cáncer. De Pola de Siero se marchó a vivir a Cangas del Narcea, lugar donde también intentó revivir su proyecto Cajalata. Finalmente, recayó en Mieres donde tuvo un tímido intento de mantenerse con sus iniciativas. Se le vio también durante una breve temporada echando sidra en el parque Jovellanos, hasta que se dedicó a pasear con un perro por las calles de Mieres. En sus encuentros con los viejos conocidos todavía se acordaba (y mostraba sus muchos recortes de prensa) de cuando protagonizaba noticias por sus ideas, antes de ser el protagonista de la historia de una muerte que él mismo anunció.

La respuesta al anuncio de buscar una nueva familia para su perro fue multitudinaria y Josín eligió entre los muchos pretendientes a Antonia Morales, una murciana residente en Lugo de Llanera. Se decantó por ella por la buena conexión con el can y solo le puso un par de condiciones: que no le castre, porque es tan «mujeriego» como él, y que no le vista con ninguna prenda, «ni pijadillas de esas», decía siempre por la calle.

Una vida castigada

Lazcano era natural de Navia y rondaba los cincuenta años. En Mieres llevaba tan solo un par de años. Llegó al concejo cargado tan solo con una mochila y paró a tomar un café en un local de los jardines del Ayuntamiento. Una de sus máximas preocupaciones, señalaba, era su perro que se había quedado en Cangas porque no lo pudo traer en un primer momento. Llevaba con él, entonces poco más de un año. Se lo estuvieron cuidando en ese municipio hasta que, al final, pudo asentarse definitivamente en Mieres donde intentó, una vez más, rehacer su vida.

Pero ésta se truncó para él cuando se le diagnostico un cáncer que, según los datos médicos que le facilitaban, era prácticamente terminal. De hecho, fue le propio Lazcano quien rehusó a recibir tratamiento médico por su enfermedad que él mismo creía era la consecuencia de una vida que no había cuidado mucho.

La capilla ardiente estuvo ayer instalada en la sala número 1 de Mieres. Hubo pocas visitas, conocidos de muchas vivencias y peripecias por la región, y amistades del bar.