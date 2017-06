La CUOTA rechaza otorgar un permiso provisional para ampliar Asla en Lena

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) ya lo ha notificado al Ayuntamiento de Lena y la noticia no es buena para los intereses de Asturiana de Laminado (Asla), empresa que aspira a ampliar sus instalaciones en el polígono de Villallana. Y es que el órgano regional ha rechazado dar el permiso provisional de obra, tal y como había solicitado el gobierno municipal de Izquierda Unida. La comisión argumenta que no es competente para dar esa licencia ya que el terreno afectado no es de su propiedad. Esta decisión vuelve a dejar la pelota en el tejado del Ayuntamiento, mientras el tiempo para la empresa se agota -puede perder una subvención de no ejecutarse la nueva nave de producción de laminados de zinc- y está en riesgo la creación de ochenta nuevos puestos directos de trabajo (en la actualidad hay un centenar).

Fue el pasado mes de abril cuando la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), explicaba que había cursado una autorización provisional al Principado para dar luz verde a este trámite urbanístico. De este modo, la regidora aseguraba que el equipo de gobierno local «sigue trabajando en buscar una salida para que Asla pueda desarrollar su plan de empresa en el concejo y no tenga que marcharse a otra ubicación». A continuación, Álvarez elevó el tono crítico y acusó a los socialistas de «no querer que Asla crezca en Lena».

Pero los socialistas recuerdan que llevan tiempo advirtiendo de que los trámites improvisados acaban mal, «como ha vuelto a suceder», señalaba ayer el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Sánchez Bayón. Fue él quien ya señaló, en un primer momento, que la CUOTA iba a rechazar el expediente urbanístico remitido para ampliar el polígono por los defectos detectados por la secretaria municipal. A pesar de ello, el Consistorio remitió el documento que, finalmente, fue tumbado. La solución alternativa fue este permiso provisional, pero la Comisión regional entiende que no es competente para dar este tipo de autorizaciones.

¿Qué se puede hacer? Sánchez Bayón asegura que solo restan dos salidas. Una es la larga, que es reiniciar el expediente urbanístico desde el principio, como instan los técnicos; el problema es que se pondría en riesgo la inversión de la empresa. La corta, la que ha puesto sobre la mesa el PSOE, se centra en arreglar el problema de los accesos, principal escollo; se insiste en mantener el 'pinchazo' a la autopista A-66, tal y como estaba previsto desde el inicio, «y buscar financiación para la obra», afirma Sánchez Bayón.