El regidor de Langreo vincula los fondos del plan de vías de Gijón al apoyo de Foro al Gobierno central

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, dice que no quiere caer en localismos que a ninguna parte llevan. «De verdad que me alegro de la solución para el plan de vías de Gijón». Alude a la inversión de 500 millones de euros anunciada el jueves por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una visita a Gijón. El regidor langreano, no obstante, vincula este desbloqueo «a que hay un gobierno que acudió en coalición electoral con el Partido Popular», decía en referencia a Foro. «La verdad es que hemos echado de menos que dijera algo de nuestro soterramiento», añadió.

Fue el pasado mayo cuando técnicos de Adif visitaron la obra langreana para determinar si la última fase del proyecto debería ser financiada por este organismo estatal. De no ser así, en la Plataforma por el Soterramiento de Langreo se asegura que «seguiremos luchando por la finalización de las obras del soterramiento y el mantenimiento de la línea Gijón-Laviana sin descartar cualquier tipo de acción». Unas reivindicaciones que están recibiendo el apoyo de los vecinos, de hecho más de 1.500 acudieron a la manifestación del pasado 18 de mayo.

La financiación para concluirse oscila, según las estimaciones del Gobierno regional, entre 17 y 20 millones de euros. Con un tiempo de ejecución de, aproximadamente, 18 meses. A todo ello hay que añadir el tiempo de redacción del proyecto, licitación de los trabajos, por lo que no se descarta que se retrase un año más llegando hasta 2020.

El proyecto se inicio en 2009 con un plazo de ejecución de 30 meses y un presupuesto de 54 millones. De cumplirse las últimas previsiones, tendría un plazo de ejecución de 232 meses (once años) y un presupuesto cercano a los noventa millones de euros, duplicando casi el inicial. La obra civil está casi finiquitada; pero queda la parte más importante, la que el Ayuntamiento y el Gobierno regional consideran que es responsabilidad del Estado, la construcción de la superestructura; esto es, la colocación de las vías, catenaria y los elementos de seguridad para que los trenes puedan circular por el falso túnel construido.

De no hacerse cargo el Estado, existe el riesgo, así lo recuerda el alcalde, de que el servicio ferroviario siga transitando en la superficie mientras el túnel permanece sin uso, tal y como sucede con el metrotrén de Gijón, que ahora sí que se plantea abrirlo, según las previsiones, para 2023.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, hace balance del actual mandato en el ecuador del mismo. Dos años de «trabajo y esfuerzo» que, señala, no se pueden desvincular de los cuatro anteriores, los de su primer mandato como regidor. Y es que el primer edil, de IU, destaca de estos seis años una cuestión sobre cualquier otra, no obstante de ella dependen todas las demás actuaciones: «Hemos reducido la deuda que ascendía a 29 millones de euros -16 eran de créditos bancarios y el resto en más de 5.000 facturas a proveedores sin abonar- a los seis con los que esperamos cerrar el actual ejercicio», señalaba en el programa La Lupa de Canal 10.

De este modo, respondía a Juan Neira, el Ayuntamiento ha logrado, en este periodo, un «equilibrio financiero». ¿Y cuál es su principal beneficio? «Esta mejora nos ha supuesto, por ejemplo, mantener en funcionamiento empresas deficitarias, como la del transporte público en el municipio (Emutsa); la sociedad aguantó porque el Consistorio estaba en una situación equilibrada ya que, de lo contrario, habría cerrado», explicaba el alcalde.

Sobre la ley del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que obligaba a cerrar este tipo de empresas con pérdidas -de hecho, incluso llegó una notificación para que se cerrar Emutsa el verano pasado al Consistorio-, Vázquez explicó que tiene la certeza de que ya se permite a Mieres seguir transfiriendo los 800.000 euros anuales que precisa para su mantenimiento «porque con esta aportación no rompemos ese equilibrio financiero».

Otra de las cuestiones que abordó Aníbal Vázquez fue el presupuesto municipal. En todos los años de gobierno de IU, todavía no se ha presentado un borrador. Es más, el municipio arrastra una prórroga desde 2009.

Al respecto, el alcalde aseguró que el proyecto contable que elabora el equipo de gobierno ya se encuentra en fase de estudio por parte de los técnicos municipales y, puntualizó, «esperamos aprobarlo a lo largo de este mes o del próximo». No dio más detalles ni datos concretos de a cuanto ascenderá. Lo que es seguro es que la cifra de gasto estará lejos de los 43 millones de las últimas cuentas aprobadas. De hecho, se estima que los próximos presupuestos ronden los 32 millones. Vázquez destacó, por otra parte, que el Gobierno central ha escuchado las peticiones de los Ayuntamientos -representados en la Federación Española de Municipios y Provincias- y, de este modo, «podremos destinar parte del superávit económico logrado en el ejercicio anterior para destinarlo a inversiones y no solo para amortizar la deuda». En el caso mierense, la cantidad que se podrá usar asciende a un millón de euros.

Olvido regional y estatal

Tras un primer mandato en el que tocó apretarse el cinturón, el regidor ya dijo al principio de este segundo que llegaba la etapa de hacer cosas en el concejo. La mejora económica y la llegada de fondos europeos, como los cinco millones de euros de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), van a suponer, aseguraba el alcalde, «un cambio en la fisonomía del concejo».

Recordó que la explanada de La Mayacina se va a convertir en un parque, pero que previamente se van a habilitar espacios para aparcamientos disuasorios en el núcleo urbano, para absorber las plazas que ahora ocupan en ese espacio. El alcalde se quejó del «olvido» inversor de las administraciones regional y central.