«IU es ruin y malvada, su denuncia solo busca condenar de antemano»

«Ya se lo dije hace dos semanas y yo cumplo con mi palabra. Se me ha comunicado que se me abre juicio oral y presentaré mi dimisión como alcalde». Al socialista Tomás Cueria, regidor de Caso, se le ha rechazado el recurso judicial que presentó ante el proceso iniciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana por un presunto caso de prevaricación que se centra en irregularidades detectadas en la contratación de un servicio para infraestructuras de defensa contra incendios en el concejo por un valor de 33.800 euros. También hay problemas en otras facturas. El alcalde cumple con el código ético de su partido y anuncia su marcha.

¿Cómo se encuentra con todo este asunto?

Muy decepcionado, porque este equipo de gobierno ha trabajado siempre con honradez hacia los vecinos. Y que venga Izquierda Unida -formación de la que partió la denuncia inicial-, después de haber dejado un Ayuntamiento hecho un caos con miles de facturas sin pagar, de forma marrullera a buscar a una persona es de gente ruin, de gente mala; actúan con maldad absoluta. Y los ciudadanos no se lo merecen. Yo tengo que dimitir porque he firmado ese código con el PSOE, pero con estas denuncias lo único que se persigue es condenar de antemano. Eso implica un desprestigio, una pérdida de prestigio que no se va a poder recuperar. Va a ser algo que no voy a poder olvidar ni perdonar a esta gente. Pero, por suerte, puedo andar con la cabeza bien alta. Voy a seguir trabajando por mi concejo, ahora desde fuera del Consistorio.

¿Hubo irregularidades en esos contratos?

Soy político y tomo decisiones políticas. No hago pliegos de contratación. Tomé la decisión de pagar unos trabajos que estaban realizados en el Ayuntamiento. Yo tuve un asesoramiento que era deficitario y así lo plantearé en el juicio oral.

¿Por parte de la secretaria municipal?

Sí, pues, en este sentido, no tenía los conocimientos jurídicos para muchos de los temas abordados. Cuando no había salida nos invitaba a que acudiéramos a abogados particulares para que nos orientaran en los casos que se arrastraban desde hace muchos años en el Ayuntamiento; muchos de esos problemas vienen de la época de IU. No obstante, no se trata de echar la culpa a la secretaria; lo que hacía era asesorar de una manera que nos llevaba a incurrir en estas cuestiones. Y, luego, ponía reparos. No le gustaba que se le dijera lo que no quería oír. Hubo un secretario anterior durante 28 años y nunca puso un reparo y esta otra persona comenzó a poner reparos a cuestiones que me harté de preguntar. También invito que se investiguen las actuaciones municipales desde 2003, y que hay más que suficiente de esa época de IU. Si hay Justicia, esa la que quiero, para mí y para todos. La gente está muy cabreada, porque se echó a IU en las elecciones por su mala gestión, marcharon sin dar cuenta y ahora vienen aquí a dar lecciones de cómo hacer las cosas.

«No hay corrupción»

¿Cree que el código ético del PSOE se desvirtúa por este tipo de denuncias?

Sí. Ya no es normal que asuntos administrativos vayan por la vía penal. Es sorprendente. Los vecinos me lo dicen por la calle, que me eligieron ellos en las urnas para ser alcalde. Pero yo me presenté por un partido y tengo que cumplir las normas. No entienden que tenga que irme para mi casa. Pero no vine a la política a buscar una plataforma para llegar a otro lado. Se está tratando mi caso como uno de corrupción cuando creo que dista mucho de ello. IU debería dar cuenta a los vecinos de lo que hicieron en el concejo, que no es para estar orgulloso; no dieron cuenta de nada.

¿Qué le dice la familia?

He tenido su apoyo. No es guapo que te saquen en la prensa con estas cosas, pero están tranquilos porque saben cómo soy. Nada acaba aquí, es un disgusto, pero no me voy a enrocar. Somos honrados y nos tratan como delincuentes. Espero que mi caso sirva para que alguien se dé cuenta de que se nos trata de forma injusta.

¿Y ahora?

Pues regresaré a mi puesto de trabajo, en Correos. Volveré a ser cartero de Caso. Conozco bien a mis vecinos, y ése fue uno de los motivos que me llevaron a la política con la intención de trabajar por ellos. El concejo, además, cuenta con indicadores de que la gente regresa; ahora contamos con 23 niños de hasta tres años. Eso es importante.