Mieres cantó con Víctor Manuel

Nadie se esperaba que iba a actuar el Coro Minero de Turón. La formación entonó el 'Santa Bárbara bendita' y, después, solo se vieron las luces de las linternas en los cascos de los miembros de esta agrupación en el escenario. Hubo un movimiento de siluetas difuminadas por el humo de los efectos del concierto. Y entonces, sí. Lo que era un secreto a voces, se concretó. Víctor Manuel tomó el micrófono y su voz se hizo protagonista. Fue al final del recital organizado para rendirle homenaje en su Mieres natal, cantantes y grupos que interpretaron sus canciones, convertidas en himnos por un público entregado que se sabía cada estrofa y se volcó con el concierto.

Apareció Víctor Manuel acompañado por los cantantes del coro turonés y del resto de artistas que habían participado en este concierto en el parque Jovellanos, dentro de las fiestas de San Xuan. Concierto en el que no estaba en el cartel su actuación, pero que todo el mundo confiaba se iba a producir. Comenzó entonces a entonar su 'Asturias' y el público enloqueció. «Asturias si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias verde de monte y negra de minerales»... No eran solo sonaban las voces del escenario. Todo el público acompañó -y abrazó como rezaba el título del concierto- al cantautor. Solo cantó ese tema Víctor Manuel, pero lo hizo con todas sus fuerzas, dando lo máximo de sí mismo ante un público entregado. No defraudó y los asistentes al concierto lo agradecieron con sonoros aplausos.

El 'Asturias' puso el broche a una noche especial. Fueron casi una decena los grupos y artistas los que se reunieron en Mieres para cantar por Víctor Manuel. Y hubo un protagonista añadido: el público. A cada tema que se interpretaba, las personas que llenaban el parque -en la noche el sábado- unían sus voces.

Víctor Manuel cerró un concierto en el que cada artista interpretó dos temas del cantautor y, además, explicaba el motivo de haberlos elegido. Unos aludían a sus gustos, otros a influencia de terceros y otros a que les venía bien a sus estilos. De hecho, cada uno de los que desfilaron adaptaron los temas a sus propios estilos, cambiando el ritmo de la canción aunque manteniendo el espíritu original.

La velada comenzó pasadas las diez y media de la noche con el ritmo melódico de Alexandra in Grey, grupo que hizo suyos los temas 'Ay amor' y 'A donde van los besos'. Los Berrones bordaron 'Solo pienso en ti'.

El turonés Alfredo González cantó 'Carmina' y 'Soy un corazón tendido al sol'. 'La romería' fue uno de los momentos álgidos de la noche, tocada con gaita y tambor por Tejedor. Una de las sorpresas -esta que nadie esperaba- de la noche fue la interpretación de 'María Coraje' al piano por su hijo, David San José, quien también era el director artístico del concierto. Rodrigo Cuevas, Marisa Valle Roso, Fran Nixon y Chus Pedro dieron también su abrazo al artista mierense.