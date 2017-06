La oposición de Mieres se une para criticar «el rodillo» del gobierno local

No es una imagen habitual que tres ediles de los diferentes partidos de la oposición de Mieres comparezcan de forma conjunta. Lo hicieron ayer para denunciar «el rodillo» que, aseguran, aplica el gobierno local de Izquierda Unida «con su mayoría absoluta». La portavoz socialista, Gloria Muñoz; la concejal del PP, Beatriz Llaneza Blanco; y el representante de Somos Manuel José Fernández Piñeiro 'Cote', manifestaron que se les impide realizar su labor de representación ciudadana en el Ayuntamiento. «Son trabas constantes, no se da información, incumplen los plazos y nos mantienen al margen», aseguran.

Por eso, han propuesto para debatir en el Pleno de hoy un centenar de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para «saber el estado en el que se encuentra el concejo», afirmaba la edil popular, quien llegó a decir que IU «trata de forma vejatoria a la oposición. El PSOE, que tuvo mayoría absolutas, no actuó nunca así». En una línea similar se pronunció el concejal de Somos. «En este Consistorio se vulneran los derechos de los ediles de la corporación a la hora de tener acceso a los distintos expedientes municipales», dijo. Ante esta situación, la portavoz socialista declaró que «esto no puede seguir así. IU presume de transparencia pero después no la ejerce».

La denuncia de la oposición ya tuvo ayer la respuesta del propio gobierno municipal. El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, aseguró que siempre se ofrece la información «teniendo en cuenta los medios que tenemos». Recuerda que este tipo de reproches no son nuevos, ya que se usaban en el anterior mandato, y reclamó al PSOE y PP, «con responsabilidades de gobierno en el Estado y en el Principado», que trabajen por el concejo «y logren desbloquear los compromisos de estas administraciones con este concejo».