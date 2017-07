Aumentan los ataques de lobo a ovejas en Campo de Caso

Una manada de lobos parece estar detrás de la muerte de una oveja y un carnero en la zona casina de El Barriquín, muy cerca del pueblo de El Campu. Estos ataques cercanos al pueblo llevan produciéndose de forma habitual más de seis meses, sostienen los vecinos. Desde el Ayuntamiento de Caso ya han reclamado en varias ocasiones que se tomen medida, pero nadie atiende esta petición.

La oveja y el carnero aparecidos muertos este sábado pertenecen al ganadero Miguel Aladro, a quien los lobos ya le mataron otros seis ejemplares en abril a escasos cincuenta metros del centro de El Campu.

Los ganaderos tienen la sensación de que hay una manada de lobos que se alimenta en la zona, al mismo tiempo que están aprendido a cazar a los cánidos más jóvenes. Sino, no se entiende la ferocidad de dichos ataques y es que el pasado 28 de junio mataron once ovejas de un rebaño de quince. Los casinos son claros "somos la despensa del lobo y eso no le importa a nadie"