«Fue de un día para otro. Se acabó el dinero en Mina Julita y nos despidió» Uno de los antiguos empleados asegura que «allí no ha quedado nadie», desmintiendo al empresario, que dijo tener a cuatro operarios A. FUENTE POLA DE LENA. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:41

Uno de los trabajadores de Mina Julita, la explotación de carbón coquizable de Lena, relata lo que sucedió el jueves día 16, cuando se echó el cierre a la galería reabierta por el empresario José Antonio Iglesias. «Fue de un día para otro. Se acabó el dinero. Primero no podíamos hacer frente a la compra de material, como la dinamita. Después, llegó con la carta de despido para todos los trabajadores».

El empresario ya admitió que hubo despidos, y que quedan cuatro trabajadores de los diez iniciales. «Pues como no sean nuevos... Nos echó a todos. Allí no quedó nadie», declaraba este trabajador, quien se mostró escéptico con las palabras expresadas en EL COMERCIO por quien ha sido su jefe. «Dice que va a iniciar de nuevo la actividad. Que está buscando financiación. Ojalá sea así, porque se ha comprometido a recuperar a los empleados que pueda», añadía.

Fue el pasado verano cuando la empresa Coto Minero anunciaba el inicio de la excavaciones en una antigua explotación de carbón coquizable, en el monte del Mofusu, muy próximo al alto de La Cobertoria. La actividad apenas ha durado poco más de dos meses. El propio empresario apuntaba a que uno de los motivos es que se han encontrado con dificultades geológicas en las primeras labores que han supuesto gastos imprevistos en estas primeras semanas. Eso, a su vez, ha dejado a la sociedad sin liquidez para hacer frente a los pagos de salarios y de proveedores. Se trata de un problema, añadía, que confía en resolver en pocos días.

Sorpresa en el concejo

Fuentes sindicales apuntan a que pudo haber una falta de previsión de gastos real por parte de Coto Minero Lena. Los responsables consultados señalan que abrir nuevas galerías supone un importante coste que, en los primeros meses, no genera beneficio alguno porque no se extrae carbón. Por tanto, que la empresa tenga en dos meses problemas de liquidez apunta a que no se tuvieron en cuenta muchos de los factores que entran en juego en este tipo de actividad.

La noticia fue toda una sorpresa también en el Ayuntamiento de Lena. Ni el gobierno local ni el resto de grupos de la Corporación conocían el cese de las labores. La alcaldesa, Gema Álvarez (IU), aseguró que el Consistorio no tuvo noticia de la situación por parte de los propietarios de la explotación y confía en que todo se arregle. El portavoz del PSOE, Daniel Sánchez Bayón, lamentó «el tempranero» cese de actividad tras las expectativas laborales generadas «muchas veces de manera irresponsable». Y PP y Compromisu tienen todavía expectativas de que el empresario logre solucionar sus problemas de financiación en breve.