Un mierense acepta seis años de prisión por tener relaciones con una niña de 13 años El hombre está en la cárcel cumpliendo una condena de seis meses y la menor estuvo ingresada en un centro por haberse escapado con él MARTA VARELA MIERES / OVIEDO. Martes, 19 diciembre 2017, 04:32

Es un enamoramiento que trae en jaque a la familia de la menor desde hace un año y medio. El mierense D. A. F. asegura haberse enamorado en 2014, cuando tenía 32 años, de una niña de 13. Desde entonces, han mantenido una relación sentimental que les llevó, el pasado mes de agosto, a huir juntos cuando la niña estaba en un centro de menores. Según la familia de la adolescente, «mantuvieron relaciones sexuales en estado de embriaguez, pero no fueron consentidas por ella».

Esta presunta violación, que ayer defendía la familia más directa de la niña, será juzgada más adelante. Ayer, en la Audiencia Provincial de Oviedo acudió a declarar este mierense, quien ya está cumpliendo una condena de seis meses en la cárcel de Villabona por no respetar la orden de alejamiento que tenía impuesta hacia la menor, por mantener relaciones sexuales consentidas entre 2015 y 2016. El procesado reconoció el delito y llegó a un acuerdo. Aceptó una condena de seis años de prisión, once de alejamiento de la niña, cinco de libertad vigilada además de la prohibición de desempeñar cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores durante 13 años.

Al procesado se le aplicó así la atenuante analógica de reconocimiento de los hechos y la de deficiencia psíquica, ya que varios informes forenses constataron que padece una deficiencia intelectual que le limita el entendimiento. La condena fue consensuada, entre la fiscalía y la defensa, sin necesidad de que el juicio llegara a celebrarse. No obstante, sí se requirió la presencia de los peritos forenses para constatar la deficiencia del condenado. No fue necesaria, en cambio, la presencia ni declaración de la menor así como la de otros dos niños que en una de las ocasiones en que la joven se fugó con el procesado pasaron con ellos tres días.

La familia de la menor explicó que «estamos cansados de luchar contra esta situación». Comentaron que tuvieron conocimiento de esta relación a mediados de 2016 y que, desde entonces, D. A. F. «no ha dejado de instigar» a la menor. Así relataron que el de ayer no era el primer juicio al que se enfrentaban. «Ya pasamos por otras dos vistas y en ambas fue condenado», indicaron.

La primera vez fue tras una denuncia interpuesta contra el joven por ponerse en contacto con la niña cuando ya existía una orden de alejamiento, dictada para terminar con esta relación ya que la menor «estaba obsesionada con él, dice que está loca por él». Fue entonces cuando el hombre fue condenado a seis meses de prisión. Los familiares de la niña explicaron que «enseguida volvió a ponerse en contacto y volvimos a denunciar. En este segundo juicio le cayeron otros seis meses y, al salir de los juzgados, la llamó por teléfono y fue enviado a Villabona».

Un comportamiento que viene manteniendo, según indicaron los allegados a la niña, desde que descubrieron la relación. «Al principio, cuando le prohibimos a la niña verlo, se fugaron y tuvimos que ir a buscarlos», explicaron.

Fue a clase con la madre

Este mierense no es del todo desconocido para la familia de la menor. La madre de la niña reconoció que «coincidí con él en clase, en Mieres», aunque no formaba parte de su circulo de amigos. La familia de la niña no entiende esta obsesión por la menor que además de estar ingresada en un centro de menores para evitar que se escapase, está a tratamiento psiquiátrico.

«Del centro se escapaba casi todos los fines de semana porque él se ponía en contacto e iba a buscarla. Nos pasábamos días enteros buscándola. Es muy duro pero lo denunciaremos las veces que haga falta», advirtieron los familiares.