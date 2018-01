Acusan de otro engaño en Gijón al estafador de Shamira

La plataforma cívica creada en las comarcas mineras del Nalón y del Caudal para hacer públicas las diferentes estafas de un joven lenense no paran. Ayer hizo pública otra denuncia contra el joven A. G. M. por otro engaño, que al parecer, cometió en Gijón. Según consta en la denuncia, el presunto estafador se hizo pasar por un empresario dedicado a la confección de folletos publicitarios y llegó a un acuerdo para un pedido por valor de 700 euros. «A cambio, se le dio un albarán de compra de materiales de imprenta que no se correspondía con el producto contratado». Dijo que se trataba de un error y que iba al coche a por el documento correcto. «Salió y no regreso y ya no volví a verlo más», dice el denunciante.

El denominador común de todas las víctimas es haber sido estafadas por este joven lenense, que ya tiene una condena firme por aprovecharse de terceras personas, en nombre de la niña mierense Shamira Alonso, que está aquejada de varias enfermedades y para la que se recogían tapones para ayudar a sus padres con el coste del tratamiento. El engaño tuvo lugar en 2014, a través de internet. A. G. M, que aún no tiene treinta años, vive entre Lena y Langreo. Según sostiene este colectivo, las denuncias han comenzado a materializarse y sus miembros aseguran que otras muchas están por venir. Entre las que ya hay en curso, está la de un joven camarero de La Felguera, Pablo Castro.

Siempre según su testimonio, se sirvió de su amistad para estafarle 500 euros, convenciéndole de que le hiciese un préstamo para pagar el alquiler de un bar en La Felguera. A. G. M. quedó en devolverle el dinero a los pocos días, «cuando volviesen sus padres, pues me dijo que estaban de viaje». Ante la falta de pago, Castro le reclamó en varias ocasiones el dinero. Entonces, comenzó «a amenazarme de muerte y, por eso, le puse una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Langreo».

También con lotería

Amenazada está también la hostelera lenense que, en 2014, destapó la estafa por internet del caso Shamira. En las últimas semanas, ha vuelto a recibir intimidaciones de este joven. Entre las últimas y presuntas estafas, figura también otra por la venta de lotería de Navidad a favor de la delegación asturiana de la Asociación Española contra el Cáncer. En ella, implicó de forma involuntaria a otra langreana, Verónica Fontán, a la que pidió colaboración para vender las papeletas.

Ahora, una vez conocidos los antecedentes del joven, asegura que va a presentar denuncia. Fontán dice sentirse «muy disgustada». Otro engaño es que decía moverse en el mundo del motor y anunció que organizaba un evento en Langreo. Cobró inscripciones y hasta vendió publicidad, pero luego no hubo nada.