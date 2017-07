Adif ejecutará la estructura ferroviaria en el soterramiento de Langreo por 20 millones Obras de soterramiento de las vías de FEVE en Langreo. / J. M. Pardo «Por una vez ha triunfado la razón y afortunadamente el sinsentido que significaría la paralización de las obras después de tanto dinero gastado», destaca el alcalde, Jesús Sánchez ALEJANDRO FUENTE Mieres Domingo, 9 julio 2017, 10:56

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ejecutará las obras para culminar el soterramiento ferroviario del trazado de Feve en Langreo. En concreto, la entidad se hará cargo de la denominada superestructura ferroviaria, esto es, la instalación de las vías, catenaria y elementos de seguridad para el tráfico de trenes. Así se lo ha comunicado el propio presidente de la empresa pública, Juan Bravo, y el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, al alcalde del concejo en sendas llamadas telefónicas realizadas anoche. El propio regidor, Jesús Sánchez, indicó que el proyecto contará con un presupuesto de más de 20 millones de euros y que se licitará en otoño.

“A ambos les he agradecido la llamada y les he manifestado la alegría por tan excelente noticia. Es una prueba más de que cuando los vecinos y sus organizaciones representativas se unen y pelean juntos se consiguen los objetivos; en este sentido hay que hacer especial mención de la Plataforma por el Soterramiento por su trabajo”, señaló el alcalde. “Por una vez ha triunfado la razón y afortunadamente el sinsentido que significaría la paralización de las obras después de tanto dinero gastado, los retrasos inexplicables y de las molestias de los ciudadanos, no se confirma”.

No obstante, el regidor advierte que, “con los antecedentes tan negativos”, estará vigilante para que los plazos se cumplan.