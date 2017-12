Agentes de la Policía Local critican la compra de un radar móvil frente a la de un etilómetro «Tiene afán recaudatorio. En cambio, tenemos que llamar a la Guardia Civil cuando hay que verificar el alcohol en sangre», afirman M. VARELA LANGREO. Sábado, 9 diciembre 2017, 01:20

Cada vez que necesitan verificar el alcohol en sangre de los conductores, los agentes de la Policía Local de Langreo tienen que esperar a que acuda una patrulla de la Guardia Civil. Por eso, creen conveniente contar con un etilómetro, cuyo coste no llega a 4.000 euros. Sin embargo, hasta la fecha, esta demanda no ha sido atendida. No ocurre lo mismo con el radar móvil.

Fue adquirido el pasado mes de noviembre, por una cuantía superior a los 20.000 euros. Tras la compra, en las dos últimas semanas de noviembre se destinó a un agente -en horario de mañana y con el coche que venía usando la patrulla de Violencia de Género- a colocar el radar en lugares del concejo donde la velocidad está restringida a cincuenta kilómetros por hora.

Algunos miembros del cuerpo consideran que el uso de este dispositivo es meramente recaudatorio. De hecho, aseguran, un nutrido grupo de vecinos ya ha acudido a la oficina de la Policía Local para mostrar su protesta.

En avenida de Gijón y Picasso

El radar se ha colocado principalmente en dos puntos, en la avenida Pablo Picasso de La Felguera, en su límite con el distrito de Barros (salida hacia el corredor), y en la avenida de Gijón, dirección Gargantada.

Los policías locales disconformes con esta medida aseguran que «se persigue sacar rendimiento del radar inundando a los vecinos con multas de 100 euros que, si se abonan en el plazo correspondiente, se reducen a 50 euros».

No obstante, apuntan que las multas están legalmente puestas y que el radar funciona perfectamente. «Sí es verdad que es necesario reducir la velocidad en zonas urbanas, pero concienciando, no con multas y multas». Quieren que su queja sirva como reivindicación para invertir en «lo que realmente se necesita que ahora en principio es un etilómetro».