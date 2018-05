El alcalde de Caso confía en que se adelante la apertura de la carretera del argayo La maquinaria sigue retirando las rocas en el argayo de Anzó, en Sobrescobio. / JUAN CARLOS ROMÁN «Podría estar lista para principios de junio, quince días antes, ya que los trabajos avanzan a buen ritmo», dice Miguel Ángel Martínez Iglesias A. FUENTE ANZÓ (SOBRESCOBIO). Martes, 29 mayo 2018, 00:15

«Ya se puede ver un carril de la calzada (el corredor del Nalón), que quedó sepultada por una montaña de roca». El alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias, se refería ayer al gran argayo que mantiene semiaislado a su concejo desde el pasado 22 de marzo. El desprendimiento se produjo en Anzó, en Sobrescobio. «Los planes del Principado eran reabrir al tráfico a mediados del próximo junio, pero vemos que los trabajos avanzan a muy buen ritmo y que se podría adelantar quince días y estar listo para principios de mes», apuntaba.

Parece que los trabajos de desescombro y los de instalación de la malla protectora, que se están realizando de forma coordinada, no ofrecen ningún inconveniente para cumplir con estas fechas y facilitar que el concejo casín recupere la normalidad lo más pronto posible. «Mientras se retira la roca se sigue buronando en el talud de piedra y ya casi están los operarios en la parte más baja de la pared», aseguraba el regidor.

No obstante, resta por analizar el estado del firme situado bajo el argayo. Si bien las previsiones apuntan a que pueda estar dañado, puede pasar que solo requiera un asfaltado, según los técnicos. En principio, según ha podido conocer EL COMERCIO, no parece que se haya hundido el firme, por lo que la reparación del suelo no sería preocupante.

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, volvió a visitar la zona hace poco más de una semana. El responsable regional quiso destacar entonces el trabajo de los alcaldes de Sobrescobio y Caso, Marcelino Martínez y Miguel Ángel Fernández, respectivamente, a lo largo de estos dos meses de inconvenientes y problemas. El consejero reconoció «la dedicación y el compromiso de ambos, en todo momento al servicio de los vecinos y de las soluciones posibles». Tanto Martínez como Fernández han visitado la zona casi a diario y han atendido las numerosas peticiones de los vecinos.

En la fase final

Lastra adelantaba que los trabajos de reparación de los daños tras el argayo «ya están en su recta final». Los avances en las labores de recuperación de la carretera y la protección del talud de la montaña son visibles y la plataforma de escombros que se construyó para que las máquinas pudiesen trabajar desde la parte superior de la montaña disminuye a buen ritmo. «Hemos sufrido con el desprendimiento y estamos en la fase final».

Por el momento, el tráfico sigue desviado por el paso provisional alternativo para salvar el argayo. Pero este tramo es solo para vehículos ligeros. Los camiones -de servicios y para el reparto de mercancías- tiene que seguir circulando por la carretera de Infiesto, una calzada que se encuentra en muy mal estado. «Esperamos recuperar la normalidad cuando antes», decía el regidor de Caso.