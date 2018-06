El alcalde de Caso critica la «deficiente seguridad» de la carretera del argayo La vía, ayer, tras su reapertura al tráfico después de permanecer más de dos meses cerrada por el desprendimiento. / JESÚS MANUEL PARDO «Esta calzada se construyó en los 70 y entonces primó más la obra del pantano», afirma Miguel Ángel Martínez ALEJANDRO FUENTE ANZÓ (SOBRESCOBIO). Domingo, 10 junio 2018, 01:01

Pasaban las cinco de la tarde del viernes; como casi todos los días desde el 22 de marzo, el alcalde de Caso estaba a pie de la calzada en el punto donde se vino abajo una montaña de piedra. Fue el final de una pesadilla para todos los habitantes del concejo que quedaron incomunicados por la principal conexión por carretera. Miguel Ángel Fernández Iglesias estaba pendiente de nuevo de las últimas novedades; «ya pasan los coches», informaba. El Principado ya ha anunciado el inicio de un estudio para determinar otras posibles zonas de riesgo de desprendimiento en la AS-117 (desde Laviana) para prevenir casos como el de Anzó. «Esta carretera se hizo en tiempos del pantano (entre 1970 y 1978). Y esa era la obra importante, la de la presa. Entonces ya me preocupaba que la calzada quedara en las condiciones a las que nos ha llegado en la actualidad. Las medidas de contención de antes no eran como las actuales y esta vía quedó con deficiencias de seguridad muy importantes», apuntaba el regidor.

Anunció el alcalde la apertura de la calzada con alivio. Es una de las personas que más ha sufrido con este incidente; desde el primer día es quien daba cuenta del inicio de las obras, de las propuestas que había sobre la mesa para sortear el argayo, se tuvo que enfrentar a sus propios vecinos que no entendían que se tardara en retirar esa mole de roca y fue el primero en reclamar compensaciones por todo lo que se ha perdido con ese corte.

Día de Asturias

Fueron 14.000 metros cúbicos de material los que taparon el corredor del Nalón en Sobrescobio. A nadie le pesó tanto esa montaña que se desprendió como a este alcalde. «El día que se vino abajo ese argayo estaba en Somiedo; cuando llegué aquí eran las cinco de la tarde. Al ver lo que se vino abajo, me hundí», admitía. Conoce de primera mano todo lo que tuvieron que sufrir los casinos con este contratiempo; al principio, ellos mismos articularon un paso peatonal para salvar la distancia entre ambos puntos; dejaban coches a cada lado y tiraban de los vehículos de amigos y familiares para continuar con sus vidas. Unos días después, el Principado habilitó un paso provisional con el que se permitió transitar ya en coche, primero con todoterrenos y después para todo tipo de vehículos. «Se pasó muy mal en estos meses. Las dificultades fueron enormes. Me pasé mes y pico que me daba miedo que pudiera pasarle algo a alguien en ese paso temporal. Dejé de dormir por las noches», confesaba el socialista.

Ahora toca mirar al futuro; los vecinos han sufrido, aseguraba, pero también los empresarios, que están muy vinculados al turismo y que perdieron toda la campaña de la Semana Santa. No hay cifras oficiales, pero se habla de pérdidas de más de un millón de euros en un concejo de poco más de 1.500 habitantes. El Ayuntamiento ya trabaja en lograr medidas que compensen el aislamiento por carretera y se reclama que se celebre el Día de Asturias.