Alcaldes y sindicatos reclaman un «plan de choque» para regenerar el Caudal El secretario de CC OO, Sergio Vicente; el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez; el secretario de UGT, Sergio Álvarez; el alcalde de Aller, David Moreno; el de Morcín, Maximino García y la de Lena, Gema Álvarez. / PARDO El regidor mierense, Aníbal Vázquez, critica que las cuencas mineras «están en el ostracismo, pierden población y no hay empleo» ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 13 junio 2018, 01:43

Alcaldes y responsables sindicales de la comarca del Caudal realizaron ayer un llamamiento a las administraciones central y regional para que articulen un «plan de choque integral» para regenerar este territorio minero. En detalle, insistieron en que es preciso crear empleo impulsando nuevas iniciativas empresariales para frenar la constante caída de población. En este sentido, destacaron que hay que aprovechar las «muchas instalaciones y terrenos ociosos repartidos por toda la zona», como naves industriales vacías o polígonos sin uso.

«Queremos unas Cuencas para trabajar y para vivir», defendió el responsable de UGT, Sergio Álvarez. Unas medidas que, según reivindicaron, tienen que venir acompañadas de un plan de que facilite el acceso a las vivienda, sobre todo, para los jóvenes.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, se quejó de que se están adoptando decisiones fuera de los municipios «que nos están condenando al ostracismo. No tenemos noticias de nadie y llevamos tiempo con una situación que no lleva a la pérdida de población y a su envejecimiento. No es un escenario que vamos a aceptar sin más». Destacó que «se vive una situación de deterioro» que sufre el territorio. Los regidores de la comarca -David Moreno, de Aller; Maximino García, de Morcín, y Gema Álvarez, de Lena -mantuvieron una reunión en Mieres donde acordaron reclamar esas medidas compensatorias para sus municipios y la continuidad de los fondos mineros. «Siguen siendo necesarios para los habitantes», dijo Vázquez.

El responsable del sindicato CC OO, Sergio Vicente, criticó que las Cuencas «se encuentran completamente abandonadas por las administraciones». Apuntó al desempleo como uno de los principales problemas de estas comarcas. «Dicen que está bajando, pero eso es mentira; lo que desciende es la población, la gente se marcha», argumentó. Vicente destacó que las empresas cierran y que los habitantes buscan empleo fuera de Asturias y también fuera de España. «Tenemos chavales preparados que tienen que salir», dijo . Otro aspecto que puso sobre la mesa es la necesidad de que los habitantes puedan tener acceso a una vivienda pública para «olvidarse de las hipotecas con alquileres accesibles».

El secretario de UGT destacó que la situación es «preocupante» y que «hay poca perspectiva» para el desarrollo del territorio y la incertidumbre con el sector del carbón.

Fondos del carbón

«El 31 de diciembre, la locomotora económica de estos territorios tiene fecha de caducidad y no se han cumplido ni los compromisos con los fondos mineros», destacó Álvarez. Los jóvenes se marchan, continuó diciendo, y afeó que «la comarca se queda en una situación de desamparo». Se refirió así al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que, en su opinión, «habla de 'sensibilidad' con nuestra comarca, pero de eso no se vive; queremos medidas concretas».

El regidor mierense recordó que hay un acuerdo por el que cualquier territorio que sufre una reconversión «hay que meterle fondos por unos 50 años para cambiar el tejido industrial; hace falta». Defendió el uso de ese dinero que llegó en su momento «porque sí que mejoraron nuestras infraestructuras y los territorios; pero sigue habiendo déficit de empleo porque se destruyó mucho y regenerarlo cuesta esfuerzo y tiempo».

Aníbal Vázquez señaló que hubo zonas con empresarios 'caza-subvenciones' que se aprovecharon de esos fondos. «En el 2011 se dijo que ya no había fondos mineros porque en este país no hay seguridad jurídica, a pesar de que hay una sentencia que nos da derecho a ese dinero».

Para hoy está prevista una reunión similar entre los alcaldes de la comarca del Nalón.