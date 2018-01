La alcaldesa afirma que es un bulo que el 'violador del estilete' resida en Lena Calle de Pola, donde los vecinos creen que vive el violador. / ROMÁN Gema Álvarez recomienda «para mayor tranquilidad» que si alguien lo ve llame a la Policía Local para proceder a identificarle A. F. G. POLA DE LENA. Jueves, 11 enero 2018, 00:15

Era el principal tema de conversación desde hace unos tres días en Pola de Lena. El rumor que se había extendido entre la población era que el conocido como el 'violador del estilete', Félix Vidal, se encontraba residiendo en una de las principales calles de la localidad. Muchos residentes mostraban su disgusto y hasta se pedía iniciar medidas de presión social para lograr que se fuera. «Así lo hicieron hace poco en Caborana (Aller) y resulta que ahora viene aquí», comentaron. Pero, ¿qué hay de real en todo esto? La respuesta la daba la alcaldesa, Gema Álvarez, quien aseguró que se trata de «un bulo» que se ha extendido desde una conocida red social. «Al llegarme esta notificación, me puse en contacto con los responsables de la Policía Local y Guardia Civil y me negaron que estuviera en nuestro municipio».

Por tanto, la alcaldesa pidió calma y prudencia a la ciudadanía. «Lo que me he encontrado hasta ahora es gente que conoce a alguien que dice que ha visto a ese sujeto por las calles, por algún bar o en un supermercado. Pero resulta que nadie me ha asegurado todavía que lo ha reconocido por la calle de forma directa», señaló la regidora. No obstante, para mantener la tranquilidad, pidió a los vecinos que «si ven a este señor en la localidad puede llamar a la Policía Local para que se le identifique», apuntó.

Natural de Lugo, cumplió con los 32 años de condena por un total de 56 violaciones. Su salida de prisión se anticipó tras anularse la 'doctrina Parot' en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. De no haber sido así, Félix Vidal permanecería en la cárcel hasta el año 2029. La última noticia sobre su residencia es de diciembre, cuando se lo localizó en Belmonte.