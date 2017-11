La alcaldesa de Lena afirma que «no hubo, ni hay denuncias por anónimos a los políticos del concejo»

Tensión en el Pleno lenense al tratar el tema de los anónimos. La sesión de ayer se desarrolló con normalidad, hasta el último punto de ruegos y preguntas. Entonces, la alcaldesa Genma Álvarez anunció que iba a dar cuenta de las novedades sobre los anónimos recibidos por miembros de la Coorporación, algo que aseguró que «me había comprometido cuando se hicieron públicos estos anónimos inaceptables a miembros de la Corporación». Pero, antes de explicarse, el portavoz socialista Daniel Sánchez Bayón abandonó el salón junto al resto de ediles del PSOE al entender que «se trata de un tema particular y no debería tratarse en el Pleno». La alcaldesa lenense informó de que tras pedir información ala Guardia Civil, «me constataron que no habían recibido ninguna denuncia por amenazas a políticos y lo que sabían del caso lo que habían leído en la prensa».