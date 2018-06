Alumnos del IES de Blimea se niegan a volver a clase con el profesor conflictivo

Los padres de los alumnos del IES de Blimea sopesan no llevar a sus hijos a clase si el profesor que está siendo investigado por insultar a los estudiantes y vejarlos sigue impartiendo clase. «No entrarán en clase con el profesor que imparte ese temario tan ideológico», dijeron. Ayer, una representación de los padres se reunió con el consejero de Educación, Genaro Alonso, para tratar el tema. A su salida, manifestaron que «hemos sido escuchados, pero no nos han aportado soluciones porque dicen que hay que esperar a la resolución del expediente disciplinario que ya está abierto». El consejero se reiteró en sus manifestaciones de que «si los hechos denunciados durante años son ciertos, el asunto es grave», pero no quiso adoptar las medidas cautelares que pedían los padres. Ellos dijeron que «consideramos que ese docente no debe continuar ejerciendo en ningún centro, debido a su demostrada agresividad hacia los alumnos y a sus malas prácticas».