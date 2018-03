IU aprueba su primer presupuesto en siete años de gobierno en Mieres Los concejales de IU apoyan el presupuesto en el Pleno. / J. C. ROMÁN PSOE, PP y Somos votan en contra de unas cuentas municipales de casi 38 millones de euros y critican la falta de diálogo y participación ALEJANDRO FUENTE MIERES. Jueves, 29 marzo 2018, 00:15

Fueron dos horas de intenso debate en el Pleno extraordinario celebrado ayer en Mieres, donde se aprobó el presupuesto municipal para este ejercicio, unas cuentas que ascienden a 34 millones de euros y que casi llega a los 38 si se suman las cifras para la empresa de autobuses (Emutsa) y la partida del Patronato Deportivo. Los ediles de Izquierda Unida -que forman el equipo de gobierno- fueron los únicos que apoyaron la propuesta económica, que salió adelante gracias a su mayoría absoluta. Se trata del primer proyecto presupuestario desde que el alcalde, Aníbal Vázquez, llegó al asiento de regidor hace siete años. También se rompe la prórroga que se venía arrastrando desde el año 2009.

Fue el alcalde quien cerró el tenso debate; la oposición -PSOE, PP y Somos- se unió en la crítica de falta de diálogo, de información y de transparencia del equipo de gobierno para la redacción y presentación de esta cuenta. Pero Vázquez -en tono brusco tras escuchar tanta crítica-, quiso dejar claro que se trata del presupuesto «del inicio del cambio en Mieres, el que el concejo necesita». Apoyó los argumentos defendidos por su concejal de Hacienda y vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, quien dijo que «se puede presentar el proyecto tras superar la graves crisis económica que atravesó este Ayuntamiento».

«Bromas las justas con la deuda», le dijo directamente a la portavoz socialista, Gloria Muñoz. El alcalde no quiso consentir las dudas sobre la cuantía de lo que debía el Ayuntamiento cuando formó gobierno en 2011, casi treinta millones de euros. Una cantidad que la portavoz del PSOE redujo de forma drástica en el transcurso del debate. «Estuvimos durante mucho tiempo desde este gobierno local diciendo a la gente que no había dinero porque realmente no lo había», afirmó Vázquez. Ahora, ese saldo deudor está en 1,1 millones.

Recuperación financiera

«La recuperación no ha sido gracias a (Cristóbal) Montoro», le respondió el alcalde al portavoz del PP. José Manuel Rodríguez, 'Lito', quiso tener muy presente al ministro de Hacienda durante toda la sesión plenaria. «Deberían de dar gracias a 'San Montoro'», dijo en referencia al plan de pago a proveedores, iniciativa que entiende el popular como artífice de la recuperación financiera mierense. Y también se tuvo en cuenta el papel del Gobierno del PP con el futuro de la empresa de autobuses; «Emutsa estaba cerrada con la orden del ministro», recordó el alcalde. «El servicio de transporte cumple con una labor social en el municipio», dijo Vázquez. El Ayuntamiento presentó un recurso contra la resolución de disolución en el verano de 2016 «que todavía no ha sido respondida».

«No es el presupuesto que les hubiera gustado pero es en el que creemos nosotros», respondió Aníbal Vázquez a la portavoz de Somos. Fue Patricia García Moro quien acusó a IU -también lo hicieron PSOE y PP- de «aplicar el rodillo de la mayoría absoluta», olvidando aspectos «que tenían en su programa electoral de 2015 como los presupuestos participativos». La edil dijo que sí que hubo propuestas de los grupos de la oposición, «que se han ido presentando a lo largo del mandato», pero que IU no los había tenido en cuenta. «Tampoco hemos tenido tiempo para hacer propuestas porque el documento se nos presentó formalmente ayer», argumentó en referencia al acto del pasado martes.