«El argayo de Anzó causó pérdidas de un millón de euros», dicen los empresarios Los operarios colocan la malla de sujección en la parte alta del argayo de Anzó. / JUAN CARLOS ROMÁN El concejo espera ser sede del Día de Asturias, pero pide también autorizar la navegación en el embalse de Tanes MARTA VARELA CAMPO DE CASO. Viernes, 4 mayo 2018, 00:09

Los empresarios del concejo de Caso afirmaron ayer «que el argayo de Anzó nos causó un millón de euros en pérdidas». Desde el pasado 22 de marzo, en que se produjo el desprendimiento, denunciaron que están registrando «menos volumen de ventas, unos costes de explotación disparados por el semiaislamiento que han sufrido además de un encarecimiento de las materias primas por los portes que tuvimos y tenemos que soportar, incluso a día de hoy». Pese a que reconocieron todos los esfuerzos que las administraciones han hecho para intentar paliar el desastre, explicaron que «el paso provisional es muy efectivo para el día a día de los vecinos, pero para el turismo no es suficiente, necesitamos restablecer el tráfico normal urgentemente». Y es que, insistieron, en que el turismo «es prioritario» para una gran parte de los empresarios del concejo.

Por este motivo, ayer salieron a reclamar ayudas y un fondo de compensación. En este sentido, instaron «a todos los grupos políticos para que luchen por unas indemnizaciones justas, ya que el municipio lleva en el olvido muchos años, con infraestructuras abandonadas, tanto turísticas como de comunicaciones».

Los empresarios casinos, la mayor parte volcado en el sector turístico, incidieron en recordar que «el Parque Natural de Redes también existe». Respecto a la petición realizada en la Junta General, para celebrar en el concejo eventos como el Día de Asturias, comentaron que «es una esperanza, sería un primer apoyo y estaríamos muy contentos de poder acoger el Día de Asturias en nuestro municipio». Pero esperan, según afirmaron, que éste no sea el único guiño del Principado. «Exigimos que no se quede solo en eso, Redes necesita una buena gestión turística e inversiones acertadas para convertirse en un destino de primer orden para los visitantes. Esperamos que cuando se quite la última piedra del argayo, no se olviden de nosotros. Y también esperamos que el pantano de Tanes navegable sea una realidad más pronto que tarde».

Marín, de intermediario

El argayo también ha captado la atención del nuevo delegado de Gobierno, Mariano Marín, tras recibir un escrito del diputado de IU, Ovidio Zapico, explicando la problemática de los vecinos y reclamando ayudas para el municipio. El representante del Estado respondió a los empresarios a que recabará información del Principado y del Ayuntamiento «para conocer con mayor exactitud los daños y perjuicios causados por el desprendimiento y evaluar el fondo de compensación que solicitamos los empresarios del concejo». Y aplaudieron que «Marín quiera actuar de interlocutor entre el Principado y el Ayuntamiento» por las subvenciones.