Diez minutos para salvar el argayo de Caso

Los alumnos de secundaria de Caso han llegado hoy puntuales a clase en Laviana. El paso provisional que salva el argayo que incomunica el concejo casín desde el 22 de marzo comenzó a funcionar esta mañana a las siete y media, tal como estaba previsto. «Diez minutos circulando despacio» es lo que se tarda aproximadamente en recorrer este kilómetro alternativo, según confirma el taxista Andrés Menéndez, quien ya ha realizado más de treinta viajes en ambos sentidos.

Además de los escolares, pasan por esta vía la cartera, el panadero, los bomberos, agentes del Seprona, sanitarios, trabajadores municipales y muchos vecinos en sus todoterrenos. Los que no disponen de vehículo autorizado utilizan el taxi gratuito que les deja al otro lado del argayo y de allí hasta Campo de Caso son trasladados en autobús. No obstante, con el resto de pueblos no se establece comunicación y tampoco está prevista, algo que ha disgustado a los vecinos. Y es que siguen necesitando dos coches para llegar a sus casas en Orlé, Bueres, Caleao y La Felguerina, entre otras localidades.

Mientras se utiliza este paso alternativo, los trabajos en el argayo están parados de forma provisional, ante las dudas de los geólogos de cómo seguir actuando. A pie de argayo, como cada día desde hace 19, se encuentra el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, mostrando su apoyo a vecinos y trabajadores.