En busca de fondos mineros para sufragar el proyecto Martes, 28 noviembre 2017, 00:19

No hay una cuantía definida de la inversión total del plan, ya que hay que esperar a la redacción de los proyectos. Pero una primera estimación ya calculaba el coste de la obra en unos catorce millones de euros. «Ahora bien, desde aquella propuesta hay una serie de adecuaciones que reducen esa cuantía», puntualizó el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. Sobre la financiación, recordó que «hay una opción viva con fondos mineros». No obstante, si estos no llegan, el Principado ya se ha comprometido a destinar recursos regionales para la ejecución, una de las exigencias del gobierno local. «Apoyamos a la consejería en su objetivo de lograr dinero del Estado», afirmó el alcalde.