Carabanzo se queda este año sin su tradicional Festival Astur-Romano Jueves, 28 junio 2018, 00:45

«Lamentablemente, debido a problemas logísticos y técnicos, no podemos celebrar este año el Festival Astur-Romano de Carabanzo con las suficientes garantías de que todo saliese, al menos, como en las pasadas ediciones. Ya estamos buscando soluciones para celebrarlo en 2019. Esto no es un final, es un reinicio». Es el breve comunicado emitido ayer por los organizadores del evento para confirmar que se estuvieron hasta el último día para buscar una solución a esos problemas, que se centran en la imposibilidad de contar con las agrupaciones culturales que dan vida a la representación de la batalla. Benjamín Vega dijo que se trata de una «decisión dolorosa», pero que prefieren adoptarla antes de ofrecer un evento que no cumpliese con las expectativas anteriores.