«La carretera se hunde y hasta que no haya una desgracia no la repararán» José Luis Coto muestra la enorme grieta abierta en la carretera. / ROMÁN La Cabaña, El Perazal y Llantamartín, en Langreo, llevan un mes sin poder usar su acceso principal. Tiene grietas de medio metro de profundidad M. VARELA LANGREO. Miércoles, 21 febrero 2018, 04:15

Son una veintena de vecinos de la zona rural langreana los que se han unido para defender un acceso digno a sus pueblos. Y es que desde hace aproximadamente un mes no pueden utilizar su principal acceso, que va desde el pueblo de El Visu a La Cabaña, debido a que en un tramo han ido apareciendo grietas, algunas de las cuales presentan un hundimiento de más de medio metro. Son trescientos metros intransitables para los vehículos y temen que «hasta que no pase una desgracia no la repararán. Va a terminar la carretera en la autovía minera», indica José Martínez Lago, vecino de la zona desde hace cuarenta años.

En la actualidad, para desplazarse desde sus pueblos tienen que «dar un rodeo de más de cinco kilómetros para ir y otros cinco para volver, por un camino a la zona de Troncos, que es peligroso porque no es para eso», explican.

Los vecinos dicen que el acceso «nunca ha estado bien. Lo hicieron cuando la autovía minera y se proyectó sobre arcilla y no es estable. Ya lo advertimos», recuerda Martínez. Prueba de ello, dice José Luis Coto, otro vecino de la zona, es que «el año pasado, para que pasase un rally, el Ayuntamiento invirtió 3.000 euros en rebachear el tramo hundido ahora».

Mientras la carretera cedía, los vecinos acudieron al Ayuntamiento, desde donde se les remitió al Principado. «Vallaron la zona, pero no pueden actuar nos dijeron». En la administración regional les respondieron que «actuarían y que tienen presupuesto, pero no se hace nada y cada día baja más la carretera. Para nosotros es muy importante». Por el momento, no ha habido actuación alguna y los vecinos han comenzado a recoger firmas para que se repare de forma inmediata.