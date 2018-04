El centro de lesionados de Barros «sólo estará abierto cuando atienda a usuarios», asegura el alcalde de Langreo Contaría, una vez abierto, con noventa plazas, sesenta de ellas para residentes de larga duración y el resto, para atención diurna MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Jueves, 5 abril 2018, 12:27

Tres meses de espera para una llamada equívoca. Esta ha sido la impresión del alcalde de Langreo Jesús Sánchez tras recibir a última hora de ayer una llamada de la directora del Imserso, Carmen Balfagón. Llamada que se produjo tras las 48 horas de encierro del propio alcalde y ediles del equipo de gobierno apoyando la iniciativa de Comisiones Obreras del Nalón para exigir una apertura del centro de lesionados medulares de Barros.

Si bien en la llamada, que «comenzó con disculpas por no atenderme en este tiempo» confirma el regidor, la responsable del Instituto de Mayores y Servicios Sociales indicó que es posible que el centro se pueda abrir «en el semestre del año», desde Langreo no están satisfechos.

El regidor recuerda que ya no es posible jugar con le lenguaje «yo como alcalde no admitiré que el centro esté abierto hasta que no entre el primer usuario». Y esa afirmación no pudo ser concretada por Balfagón, que además reconoció que había algunos problemas de gestión que no se llegaron a concretar pero que desde Langreo se cree que son presupuestarios.

Por ello, a pesar de la esperada llamada, no se evalúa positivamente ni se ven avances significativos, por lo que la reivindicación continua. Langreo seguirá en la lucha para que el centro de lesionados de Barros comience a recibir usuarios y genere los 150 empleos previstos, 89 de atención directa a los pacientes. El 'Stephen Hawking' contaría, una vez abierto, con noventa plazas, sesenta de ellas para residentes de larga duración y el resto, para atención diurna. Entre sus prioridades, el impulso y la promoción de líneas de investigación y la atención directa y especializada a personas con discapacidad neurológica, familias y cuidadores. La construcción del centro comenzó en 2009 con la intención de que concluyese dos años después. No se cumplió el plazo que fue aumentando a la vez que el presupuesto, que ya supera los 16 millones de euros, cuatro más de los iniciales aproximadamente.