«La coincineración de residuos en Mieres va a generar más contaminación» Paco Ramos, delante de los asistentes a la charla en Mieres. / J. M. PARDO El ecologista Paco Ramos acude al acto de creación de la coordinadora vecinal contra la quema de basuras en la central térmica de La Pereda ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:16

La Casa de la Música de Mieres fue anoche el escenario en el que se representó la puesta en escena de una nueva plataforma que nace por el temor a la quema de basuras en la central térmica de La Pereda. Para este estreno acudió a dar una charla Paco Ramos, integrante de Ecologistas en Acción, quien destacó que en todo este asunto se juega mucho con la «semántica». Y es que, destacó, el Principado defiende que no se van a quemar residuos, «pero nada se dice de la coincineración, de la que no sabemos nada», dijo en referencia a la quema del denominado Combustible Sólido Recuperado (CSR), que se genera a partir de basura. «El problema es que el plan de residuos de Asturias se basa en la incineración. Hubo un movimiento que frenó la construcción de un horno en Serín y ahora quieren aplicar esa medida en otro lugar y dando un paso más, que es la creación de este combustible que ya no es residuo», apuntó Ramos.

Es, precisamente, la falta de información la que provoca la creación de esta nueva plataforma ciudadana que se quiere alejar de todo movimiento político, incluso del equipo de gobierno de Mieres que rechaza la quema de basuras. «La coincineración implica el incremento de la contaminación en la zona donde se realiza», afirmó el ecologista ante el público asistente a la charla. La nueva coordinadora de afectados señala que el objetivo final de las pruebas que se realizan en la térmica de Hunosa es quemar ese CSR, «un compuesto de basuras deshidratadas cuyo contenido plástico es de un 70%, entre otros componentes, y con una peligrosidad para la salud y el medio ambiente fuera de toda duda y queda claro que a todos los mierenses, más pronto que tarde, acabará por afectarnos».

Una alternativa al fracaso

Desde la agrupación apuntaron que el origen de esto se sitúa en el fracaso de los planes de creación de la incineradora general de Asturias en Serín, por lo que ahora pretenden utilizar la térmica de La Pereda como tal, convirtiéndola en receptora de todos los residuos capaces de ser incinerados. Afirmaron que «todos sabemos que la térmica se construyó, aún con la oposición de los vecinos, para la quema de carbón autóctono y estériles de escombrera, tal como figura en la AAI (Autorización Ambiental Integrada) otorgada en su momento».

Esta nueva coordinadora dice desconfiar también de los propios políticos del concejo y se teme que, al final, en base a esa citada semántica, se permita la quema de basuras en La Pereda. Una de las prioridades será ahora aglutinar el máximo número de apoyos.