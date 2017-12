El coleccionista de recuerdos de Mieres Moratinos, en el sótano de su casa de Rozaes de la Peña, donde guarda parte de su colección. / JUAN CARLOS ROMÓN José Luis González Moratinos cuenta con más de 5.000 fotos, centenares de discos y reliquias del concejo. Desde pequeño, guarda vitolas, música, películas, calendarios y todo lo que se refiera a la comarca. Ahora prepara un libro sobre las orquestas JUAN SAN MARTÍN Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:51

Nos recibe en su casa de Rozaes de la Peña, en el concejo de Mieres, donde guarda una extensa colección de fotografías, discos, películas y distintos artículos que lleva recopilando desde niño. José Luis González, más conocido por su segundo apellido, Moratinos, es el administrador del grupo ‘Mieres antes y ahora’ en la red social Facebook que anuncia como «lugar para compartir viejos recuerdos y temas de actualidad de la villa de Mieres y su concejo» . «Digamos que es mi herramienta de trabajo, es donde cuelgo todas las fotos antiguas que tengo y muchas cosas más», dice. En la actualidad, lleva una vida muy familiar y dedica buena parte de su tiempo a recopilar recuerdos. «Guardo todo aquello que tenga que ver con Mieres, desde calendarios hasta programas festivos», comenta.

Moratinos nació en La Peña, pero a los dos años se trasladó a vivir al barrio de Santa Marina. Ahora se encuentra en Rozaes de la Peña, su residencia desde hace más de cuarenta años. «Mis hijos me dicen que por que no voy a vivir a la ciudad pero yo estoy encantado aquí», confiesa. Antes de llegar a la mina, recuerda que pasó por varios sectores laborales. «Fui lechero. Me encargaba de llevar la leche que llegaba de Grado, por todo el municipio. Además, fui el primero que la llevó embotellada», destaca. También trabajó como panadero, caramelero y en un taller mecánico. «Vendía caramelos por Mieres, sobre todo en los cuatro cines que teníamos por aquel entonces», recuerda. Luego, también trabajó en la mina. «Estuve más de 15 años picando carbón en el pozo Polio», cuenta.

Es precisamente de su etapa en el barrio de Santa Marina de donde guarda más recuerdos. «Tenemos otro grupo de Facebook, Guajes de Santa Marina, donde subimos todas las fotos. Además, publicamos un libro –‘Barrio de Santa Marina. Dos décadas de sueños’– hace varios años en la que cada uno aportaba algo relacionado con esa zona. Yo cedí el contrato de la casa que tenía mi padre», explica. Recientemente, este mierense ha colaborado también en la puesta en marcha de varios proyectos. «Le cedí algunas fotografías a José Antonio Vega para su libro sobre Fábrica de Mieres y colaboré en un trabajo sobre las orquestas que actuaron durante las fiestas de San Juan de Mieres entre los años 50 y 70», dice.

«Guardo más de 5.000 fotografías, yo mismo las encuaderno y las archivo, además de varios centenares de discos», señala. «Tengo el primero que sacó Víctor Manuel. Un día se lo comenté y ni él sabía de su existencia», bromea. En su archivo particular también se pueden encontrar calendarios, partituras y hasta instrumentos musicales. «Conservo mi acordeón, tal y como estaba en 1961», subraya.

¿Qué parte de la colección es más especial para usted? «Todo el material lo guardo con mucho cariño. Quizás, las vitolas, que me enviaban de Bélgica son algo más especiales», reconoce. Otra de sus piezas favoritas es un libro que entregaba Alsa a los viajeros que llevaba al país belga para trabajar. «Es una obra pequeña en la que aparecen canciones de tonada y la historia de los cantantes», explica. De entre tantos recuerdos, también rescata un disco que, según indica, «tiene un gran valor. Hace algunos años me dijeron que se estaba vendiendo por 100.00 euros. Es un artículo muy codiciado por los coleccionistas, que nunca pensé en vender», comenta.

Las carátulas de películas también están muy presentes en su amplia biblioteca. «Las fui cogiendo de varias revistas de cine. Las expuse hace algunos años en una feria de manualidades que se celebró en Mieres, ya que yo mismo hice toda la encuadernación», señala. En su opinión, «aquel era otro Mieres. Con el cierre de Fábrica de Mieres todo cambió, la gente se fue y la población bajó a pasos agigantados. O ponen una fábrica que traiga trabajadores al concejo o esto no tiene solución», advierte.

Moratinos se niega a ceder su colección para exponerla en Mieres. «Ya me lo ofrecieron muchas veces, pero no quiero», dice. De cara al futuro, apunta que «tengo que empezar a preparar las fotos para una nueva edición del libro sobre las orquestas que actuaron en la localidad mierense en las fiestas de San Juan».