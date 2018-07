Comienzan las obras en el argayo de La Cortina, que durarán al menos tres meses Una máquina, junto al argayo del pueblo lenense, a la espera de iniciar los trabajos. / JUAN CARLOS ROMÁN Construcciones Souto es la empresa encargada de los trabajos. La actuación se abordará desde la parte baja de la ladera para asegurar el pueblo A. F. G. LA CORTINA (LENA). Jueves, 5 julio 2018, 00:23

Las primeras máquinas comenzaron a llegar ayer a la población de La Cortina, en Lena, que casi se queda sepultada por el inmenso argayo que se produjo en el mediodía del pasado martes, 26 de junio. Será la empresa Construcciones Souto, de Cangas del Narcea, la responsable de iniciar a lo largo de la jornada de hoy los trabajos para asegurar, en primer lugar, la ladera desprendida. Posteriormente, según señalaron desde la propia empresa, se abordará la parte menos urgente, que es la limpieza y retirada de las grandes rocas y lodo que quedaron en mitad del pueblo.

No hay plan de actuación, ya que todo se irá abordando «según lo que nos vayamos encontrando a pie de obra», explicó un responsable de la contrata. No obstante, tras las primeras visitas a la zona, se prevé que los trabajos se puedan realizar en el plazo de unos tres meses, un calendario que se puede modificar en función de las necesidades puntuales.

Construcciones Souto es una empresa especialista en trabajos de la complejidad que presenta el argayo de La Cortina. De hecho, tiene experiencia en limpieza de desprendimientos de gran envergadura por toda la región. «Las actuaciones se van a hacer desde abajo», señalaron desde la empresa. De este modo, se van a trasladar de manera inmediata dos excavadoras para comenzar con la limpieza del desprendimiento desde la parte inferior, lo que facilitaría la retirada del material. Una vez realizadas nuevas inspecciones en el terreno, se trabajará en la parte superior, donde se encuentra parte del frente de roca que no se desprendió. No obstante, la alcaldesa del concejo, Gema Álvarez, ya informó de que los últimos informes técnicos confirman la integridad de la ladera, lo que hace improbable nuevas caídas de piedra sobre la población.

Se va a comenzar poco a poco, señalaron desde la contrata. De momento, van a iniciar la actuación cuatro operarios, «pero contamos con una plantilla de más de medio centenar de trabajadores para acudir a la zona en cuanto sean necesarios». Desde Contratas Souto destacaron la dificultad de introducir la maquinaria por el pueblo para llegar hasta la zona del desprendimiento, por la importante pendiente y la estrechez del camino complican el acceso aunque desde la empresa manifestaron que «llegaremos, seguro».

Gasto sin calcular

¿Y el coste de la actuación? El Ayuntamiento de Lena es el responsable de la contratación de las obras, que contarán con el apoyo de Principado para su abono; pero ni el Consistorio ni la empresa pueden calcular aún hasta dónde se elevarán los gastos. «Todo dependerá de lo que nos encontremos según vayamos avanzando en la obra», indicaron. Saneada la ladera, se abordará la siguiente fase, que será la retirada de las rocas que cayeron y que, en su camino, borraron sin dejar rastro dos casas, dañaron una tercera y dejaron prácticamente en ruina una cuarta.

«No, claro que no estamos contentos con que haya ocurrido esto. No vamos a sacar nada beneficioso de esta desgracia. Menos mal que no hubo daños personales, pero los vecinos y los negocios de la zona vamos a padecer esto por mucho tiempo», señaló la responsable de un hotel y propietaria de la casa rural que ha sufrido graves daños, Marisa Serrano.

A la zona acudirá este mediodía la alcaldesa para explicar a los vecinos las actuaciones que se van a llevar a cabo. Junto a ella anunció su visita el coordinador general de IU en Asturias y anterior regidor del municipio, Ramón Argüelles, y la secretaria de política municipal de la coalición, Gabriela Álvarez. Al respecto, los vecinos todavía se quejan de falta de información sobre la obra.