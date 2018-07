El Consistorio lenense abre el plazo para solicitar las ayudas del IBI social

El Ayuntamiento de Lena abre el plazo para optar a las ayudas incluidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles ( IBI) social. La convocatoria concluirá el 30 de julio, según informó ayer la edil de Bienestar Social, Natalia Ahilagas.

El IBI social es un acuerdo recogido en el presupuestos aprobados a propuesta del portavoz de Compromisu por Lena, Agripino Pérez. Está dotado con 10.000 euros que se concederán en forma de ayudas para afrontar el pago de este impuesto a las personas y familias más vulnerables que residen en el concejo. Entre otros requisitos, para optar a esta subvención figura que el valor catastral del inmueble no podrá exceder los 60.000 euros. Se establecerán dos tipos de ayudas atendiendo a los ingresos anuales de la unidad familiar. Será del cien por cien de la cuantía del recibo para unidades familiares cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual ponderado vigente en este servicio y del 50% para unidades familiares cuyos ingresos no superen el 125%.