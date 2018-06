La Cortina pide celeridad al Principado porque «aquí aún no ha venido nadie» Los vecinos de La Cortina atienden a las explicaciones de la alcaldesa de Lena (la primera por la izquierda, de espaldas). / FOTOS: J. ML PARDO Técnicos municipales, con la alcaldesa, inspeccionan el argayo en este pueblo de Lena para realizar un primer análisis de las necesidades en la zona A. FUENTE LA CORTINA. Viernes, 29 junio 2018, 00:24

Los vecinos de La Cortina, en el concejo de Lena, son conscientes de que las labores para asegurar la ladera que se vino abajo el martes y su limpieza van a ser largas y complejas. Pero eso no quita para que se impacienten ante lo que califican como «una aparente inactividad y falta de acción» por parte del Principado, la administración que se tiene que hacer cargo de estos costosos trabajos. El Ayuntamiento sí que hace sus deberes, indicaron ayer, cuando un equipo de técnicos municipales, acompañados de la alcaldesa, Gema Álvarez, acudieron a la población a realizar un primer análisis pormenorizado de las necesidades en la zona. «El Consistorio no tiene capacidad suficiente para abordar una actuación de estas características, nos desborda», admitió la regidora, a pie de desprendimiento.

No obstante, desde el Principado afirmaron ayer que siguen trabajado en buscar una solución al problema. Recordaron que el argayo de La Cortina es competencia de las consejerías de Presidencia y Participación Ciudadana y de la de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que están trabajando en el plan de actuación, en coordinación con el Ayuntamiento, para dar una solución al inmenso argayo que casi se come todo el pueblo el mediodía del pasado martes. Eso sí, advirtieron de que todavía se desconoce cómo se va a proceder en la zona y cuánto tiempo durará la limpieza.

El alcalde de barrio de La Cortina, Javier García, fue quien mostró principalmente el malestar del vecindario. «El primer día vinieron rápidamente y anunciaron actuaciones inmediatas pero, de momento, no vemos movimiento alguno salvo el de los propios trabajadores municipales y sabemos que el Ayuntamiento de Lena no puede abordar una actuación de esta magnitud. Nos dijeron que iban a venir ayer -por el miércoles- los geólogos del Principado para realizar un estudio pormenorizado de la situación, para saber a qué nos enfrentamos pero por aquí todavía no ha venido nadie», se quejó.

La alcaldesa quiso lanzar un mensaje tranquilizador y afirmó que están en «permanente contacto» con el Principado para preparar el plan de actuación anunciado para asegurar la ladera y retirar las toneladas de piedras -de enormes dimensiones- que barrieron de un plumazo dos viviendas (de las que no queda rastro alguno), dañaron una tercera y dejaron en ruina una cuarta edificación.

Desinformación

Fueron toneladas de rocas y barro que se deslizaron ladera abajo generando el pánico entre los pocos habitantes habituales del pueblo. En el momento del suceso, en La Cortina había apenas seis personas. De llegar a producirse en fin de semana, el argayo podría haber producido una tragedia ya que había más de medio centenar de personas, como indicaron los vecinos. Se tuvo que desalojar parte del núcleo del pueblo -ante la llegada de una tormenta de agua- y se acordonó la zona afectada. No obstante, hay propietarios que aún no saben si pueden entrar o no a sus casas por estar al lado de las rocas.

«Llamo al teléfono de Emergencias y me derivan a otro número y no me saben informar; nadie me dice nada», protestó el vecino Claudio Barquero, con cierto resquemor e impotencia. El mismo problema tiene Paco Dávila, otro vecino de pueblo que se ha desplazado desde Madrid, donde reside habitualmente, tras ser avisado de lo sucedido.