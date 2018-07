La Cortina teme que la zona cero del argayo sea calificada de «inhabitable» Marisol Serrano, Aralla García y Luis García delante del argayo que podría dejarles sin su casa. / J. M. PARDO Los contratistas visitan el pueblo para evaluar los daños y barajan construir un acceso provisional para llegar a la parte alta MARTA VARELA LA CORTINA (LENA). Martes, 3 julio 2018, 00:19

Nada más levantarse cada mañana, desde del pasado martes, los vecinos del pueblo de La Cortina, en el valle lenense del Huerna, clavan sus ojos en el argayo que a punto estuvo de engullir este núcleo rural. Un desprendimiento que alteró la vida del pueblo, que sigue sin volver a la normalidad.

Piedras de más de cien toneladas se desprendieron de la montaña, probablemente, por la acción natural de acuíferos que ahora están a la vista, aunque algunos también lo achacan a las obras de la variante ferroviaria de Pajares. Un desprendimiento que se llevó por delante una casa completamente rehabilitada, parte de una cuadra y de otra casa «muy cuidada» y que dañó también la casa rural de La Tilar del Valle. Las «monstruosas» piedras continúan alojadas en lo que eran las calles del pueblo, junto a varias casas. Sus dueños están deseosos de conocer cómo las van a retirar y si afectará a la permanencia de estas viviendas en el futuro.

Y es que desde la fatídica mañana del pasado martes, los vecinos temen que el derrumbe siga generando pérdidas al pueblo. En este sentido, Marisol Serrano, propietaria de la casa rural de La Tilar del Valle, que a primera vista solo tiene dañada parte de la galería, teme que «los expertos puedan considerar que la zona del desprendimiento no sea segura y se califique como zona inhabitable por lo que opten por derribar la casa sin darnos opción a rehabilitarla y no nos dejen seguir allí». En una situación similar, están al menos otras casas con las piedras a menos de dos centímetros de sus paredes.

Serrano aún no se ha podido acercar a su vivienda. Dice que «me fui unos quince minutos antes del derrumbe y ahora no sé como está. Temo que no pueda volver a entrar en ella». Cada día sube y la mira desde lejos porque «es lo único que nos dejan hacer por ahora, seguimos esperando a que tomen decisiones».

A ningún vecino le cabe duda, el argayo «ha cambiado nuestras vidas y ha dejado una brecha que va a ser difícil de olvidar». Así recuerdan que desde la asociación San Mamés llevan tres años rehabilitando el pueblo, recuperando fuentes, habilitando zonas verdes. Uno de sus principales trabajos fue un recuerdo a sus mayores mejorando y techando una cuadra de animales que el pueblo inauguró con ilusión, pero que estaba en el camino de las rocas caídas y ahora «solo nos quedan fotos de antes y del día de la inauguración».

El desescombro

Nadie se atreve a dar fechas. Los contratistas volvieron ayer a La Cortina e inspeccionaron entre los escombros con medidores y otros aparatos. Se trata de evaluar la magnitud de los trabajos que podrían asumir. Mientras esperan que los trabajos de limpieza y desescombro del argayo puedan comenzar en los próximos días.

Tanto desde la consejería como desde el Ayuntamiento trabajan para que lo antes posible una empresa asuma estas labores. Desde el Consistorio, han hecho un boceto aunque serán los técnicos los que determinen ahora el camino a seguir.

Todo parece indicar que en primer lugar tendrían que sanear la ladera para evitar nuevos desprendimientos, ya que en la zona se ven varias grietas y distintos colores en la roca caliza que, según dicen, «son restos de las filtraciones de agua, acuíferos que no salen a la superficie». También se evalúa la posibilidad de derribar las dos casas que quedaron gravemente dañadas y cuya estructura podría estar afectada por el peso de las rocas caídas.

Después, con las rocas que cayeron, quieren hacer una escollera que asegure la montaña. Pero para hacer estos trabajos se hace imprescindible que hasta La Cortina llegue maquinaria pesada. Y aquí radica uno de los problemas, según los contratistas. No descartan «habilitar un acceso provisional en La Cortina para que entren los camiones de gran tonelaje y poder sacar escombros».