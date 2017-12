El coste de revisar las casas de más de 50 años dependerá de su antigüedad y tamaño Los arquitectos aclaran que «el informe IEE no es solo una certificación energética. También analiza la conservación y la accesibilidad» M. V. LANGREO. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:16

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias se pone a disposición de las distintas asociaciones y agrupaciones de vecinos para darles la información necesitaría sobre los Informes de Evaluación Edificios (IEE), que a partir de mayo de 2018 será obligatorio realizar en los edificios que tengan más de 50 años. La agrupación vecinal de Mieres ha comenzado a informar a sus conciudadanos de la necesidad de cumplir con esta normativa, cuyo incumplimiento podrá acarrear sanciones económicas de hasta 6.000 euros.

El IEE, indican los arquitectos, no es un informe de eficiencia energética, sino un documento que acredita la situación del edificio en el momento de la inspección y lo hace analizando tres aspectos: su estado de conservación, las condiciones de accesibilidad universal y no discriminación, y la eficiencia energética. Así, aclaran, el IEE contiene una certificación de la eficiencia energética del edificio, pero no se limita a eso. Para realizar este informe, no solo son competentes los arquitectos, sino que también lo pueden elaborar los arquitectos técnicos y titulados equivalentes.

No hay tarifa oficial

Respecto a su coste, el Colegio Oficial de Arquitectos explica que «a día de hoy no existen tarifas oficiales para la elaboración de IEE. Así, apunta que el precio final variará en función de las características propias del edificio que haya que evaluar.

Según ha podido conocer EL COMERCIO oscilaría entre un mínimo de quinientos euros y podría llegar a superar los 2.000, dependiendo de la antigüedad del inmueble y de su tamaño.

La norma regional recoge que los propietarios deberán tener un Informe de Evaluación de Edificios favorable que acredite que el edificio cumple con tres aspectos fundamentales, que son, como se indicaba, la accesibilidad, la eficiencia energética y la conservación.