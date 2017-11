Denuncian una «matanza» de gatos con la limpieza de la parcela de Oñón en Mieres Alfredo Matías y Mariluz Pascual en la parcela, con las máquinas trabajando detrás de ellos. / J. M. PARDO Varios voluntarios trabajan para rescatar al mayor número posible de animales y evitar nuevas muertes por la acción de las excavadoras ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 22 noviembre 2017, 02:52

Voluntarios que participan en el programa municipal de cuidadores de gatos en Mieres daban ayer la voz de alarma. Los componentes de una colonia gatuna, muy antigua en el concejo, han sufrido las consecuencias de unas obras de mejora del terreno que habitaban, en Oñón. Una de las responsables de cuidar a los felinos en el municipio, Mari Luz Pascua, ha denunciado que las excavadoras que realizan las labores de adecuación de la parcela «se han llevado por delante a varios individuos».

«El problema -continuaba la voluntaria, que forma parte de una agrupación de defensa animal- es que nadie nos advirtió de que iban a comenzar estos trabajos en la parcela de Oñón, donde tenemos una colonia lleva aquí más de veinte años», indicó. De haberlo sabido, prosiguió, se habrían adoptado las medidas oportunas para trasladar a los gatos. «Pero no se hizo así, y tuvimos que advertir en varias ocasiones a los responsables municipales de lo que estaba ocurriendo para que se detuvieran los trabajos hasta que sacáramos a los animales. Se nos dijo que sí, pero los encargados de las obras no cumplieron con lo estipulado e iniciaron los trabajos justo en el lugar que señalamos como crítico para esta población». Se desconoce el número de animales muertos, «pero hay testigos de haberlos visto colgados de las palas de las excavadoras. Ha sido una matanza», criticó Pascua, quien responsabilizada a la empresa constructora. «El Ayuntamiento nos atendió pero no han hecho caso en la obra», lamentó.

Estas labores dieron comienzo el pasado viernes. «Varios voluntarios, que participamos en el programa del Ayuntamiento para el control de las colonias, estuvimos trabajando desde la mañana del sábado hasta el domingo para salvar al mayor número de individuos posible. Fueron una docena los que sacamos de la parcela y también alguna gata con crías», apuntó Pascua. En la jornada de ayer se acudió hasta la zona para el rescate de más animales para llevarlos a otra ubicación.

«Una necesidad»

El equipo de gobierno de Mieres, de IU, es consciente de esta situación. De hecho, la edil de Desarrollo Sostenible, Delia Campomanes, señaló que desde su departamento se tomaron las medidas de prevención oportunas para que no se viera afectada, en un primer momento, la zona donde se encontraba la colonia felina. La responsable municipal indicó que las labores contratadas en la parcela de Sogepsa -la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción de Suelo- «son totalmente necesarias para evitar la acumulación de basura que genere focos de insalubridad». Aseguró que el Consistorio trabaja de forma activa con los voluntarios en la defensa de los gatos.