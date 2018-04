Un oso destroza colmenas en Jomezana de Arriba Las colmenas de Miel Estrella Polar, completamente destrozadas. / WENCESLAO FERNÁNDEZ El propietario de Miel Estrella Polar afirma que «al menos un ejemplar» ha atacado dos de las catorce que tiene en su parcela lenense MARTA VARELA MIERES. Lunes, 9 abril 2018, 00:14

Osos, abejas y miel suelen estar muy ligados. La atracción de los plantígrados por la miel volvía a quedar patente ayer en la localidad lenense de Jomezana de Arriba. A unos cuatrocientos metros de las casas, el ovetense Wenceslao Fernández cuenta con 14 colmenas de las que de forma artesanal produce la Miel Estrella Polar. Ayer por la mañana al ir a revisar las colmenas se encontró con la desagradable constatación de que «al menos un oso me había destrozado dos de ellas, había huellas claras y excrementos de plantígrados en la zona» explicó.

Jomezana de Arriba se encuentra a unos 750 metros de altitud, y aunque la presencia de osos ha sido constatada por vecinos otros años, en esta ocasión todos coincidían en afirmar que «es demasiado pronto para que venga en busca de comida a zonas tan bajas».

Fernández tuvo que afanarse ayer por recuperar los destrozos porque apuntó «una vez que saben donde hay miel pueden repetir. El oso es un animal muy inteligente». Unos desperfectos de los que ya ha dado cuenta a la Consejería de Medio Rural, aunque ayer no acudieron a comprobar dichos destrozos.

Se dio la circunstancia de que Fernández tenía desactivado el pastor eléctrico que protegía sus colmenas, para reparar algunas ramas de árboles cercanos que estaban dañadas por la nieve. Unas ramas que podían estropear esta protección contra los osos. Lo hizo, dijo, porque «hablándolo con expertos me indicaron que no había peligro. Que, en principio los osos, no se acercarían por la zona hasta los meses de mayo o junio».

Las previsiones no se cumplieron y este año los osos han vuelto a la zona lenense de Jomezana, situada a unos 750 metros de altitud, en busca de comida más pronto de lo que se esperaba.

La presencia de plantígrados en esta zona allerana en los montes del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, es habitual en los últimos ocho años. En este tiempo ha sido varios los avistamientos por parte de vecinos, así como algunos destrozos en colmenas e incluso a alguna ganadería.

Sin rastro en Redes

Donde por el momento no parece haber rastro de osos es en el Parque Natural de Redes. El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) explicó a principios de años que el posible furtivismo en la zona del Caudal era la causa principal de que los osos no llegasen a Redes.

Afirmaciones que nos sentaron bien a los alcaldes de Lena y Aller que recordaron que desde 2016 no hay ninguna señal de furtivismos en la cuenca del Caudal. Y recordaron que los vecinos ven positiva la presencia de osos en sus montes.