La edil del PSOE de Mieres Norma Rebollo dimitirá el viernes Norma Rebollo. :: E. C. Lunes, 9 julio 2018, 00:56

La concejala del PSOE de Mieres Norma Rebollo anunció ayer que va a hacer efectiva su dimisión como representante municipal el próximo viernes. «Lo que no tengo pensado hacer es darme de baja del partido; a pesar de haberme sentido maltratada por la nueva ejecutiva local, espero que se recupere la cordura en la formación para seguir trabajando por mis ideales políticos», declara. No hubo comunicado oficial desde la agrupación en el Ayuntamiento, pero la concejala Lidia de la Lama afirmó en las redes sociales, sin mencionar a la edil dimisionaria, que «nos respetamos y respetamos nuestras opiniones, así como las del resto de compañeros y ciudadanos, tengan o no nuestras mismas ideas. Estamos donde estamos elegidos democráticamente para escuchar, trabajar y luchar por unos principios comunes, siempre desde la humildad, la verdad y el respeto, junto a nuestra ejecutiva local, con Ana Cachero al frente, por y para los ciudadanos de Mieres Esa es nuestra prioridad. Que a nadie se le olvide». El malestar en el seno de la agrupación vino dado por las diferencias mostradas en el homenaje realizado al presidente Javier Fernández en el concejo.