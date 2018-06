Educación abrirá un expediente disciplinario al profesor del IES de Blimea denunciado por insultar a sus alumnos Exterior del colegio de Blimea donde se produjeron las amenazas que denuncia el colectivo. / J. C. ROMÁN El docente fue condenado en 2017 por pegar a dos maestros del centro educativo donde trabaja su mujer MARTA VARELA Miércoles, 20 junio 2018, 16:01

Educación abrirá un expediente disciplinario al profesor del IES de Blimea que fue denunciado por insultar a sus alumnos. « Es un caso lamentable y digno de toda reprobación, si se confirman las denuncias existentes», indicaba esta mañana el consejero de Educación Genaro Alonso..

El consejero confirmaba que «la inspección ya ha visitado el centro y elaborado su informe», una actuación que adelantó «continuará con la apertura de un expediente disciplinario».

No obstante Alonso no confirmó una esperada y reclamada reunión con los padres del centro educativo para tratar el asunto. Los padres de los alumnos consideran que las declaraciones del consejero son «insuficientes» y le recuerdan que llevan semanas esperando reunirse al menos con el inspector de la zona. «Solo habló un segundo son nosotros en los pasillos del centro para decirnos que tenía toda la información». Algunos de los alumnos de primero de Bachillerato firmaron su denuncia contra la actitud de dicho profesor delante del inspector, aunque no fue unánime.