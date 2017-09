Educación solucionará el problema del transporte al estudiante de Ronzón

pola de lena. «Transportamos más de 15.000 alumnos y puede haber algún caso suelto». El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, se refería ayer al problema concreto de un alumnos de la ESO de Lena que su familia ha decidido no enviarles al instituto por que el transporte escolar no llega a su casa. «Estamos en vías de solucionarlos; el caso no ofrece una mayor dificultad, es cuestión de reestructurar o variar los itinerarios del taxi que da el servicio; nuestro compromiso es dar una solución y en eso estamos».

El chaval es Iván Fernández de quince años; vive con su familia en un pequeño pueblo cerca de Pola, en Ronzón. El año pasado no tuvo transporte, y el Consorcio -explica su madre, Victoria Rodríguez- le prometió que lo tendría para este curso. El centro -el IES Santa Cristina- se encuentra a unos cuatro kilómetros de distancia; y el taxi le recogía a 1,5 kilómetros de su casa. Pero eso no es suficiente para ella quien reclama que se trata de un derecho que tiene su hijo.

Ayer, Victoria -tras conocer las declaraciones realizadas por el consejero de Educación- aseguró que nadie le había llamado ni notificado arreglo alguno para su problema, por lo que su hijo seguiría sin ir a clase. Tanto la familia como el propio joven esperan que este conflicto se solucione pronto; Iván ya dijo a EL COMERCIO que tenía ganas de regresar a las aulas para estar con sus compañeros.

El PSOE de Lena también se ha implicado en el caso, y señala que la solución es sencilla; «bastaría con que el taxi que habitualmente llegaba a Otero y a Sorribas, en la ruta habitual del transporte escolar, suba hasta Ronzón, un trayecto de 1,3 kilómetros, (dos minutos de subida en coche y dos de bajada)». Apunta a que trabaja por la corrección.