«Mi empresa no puede crecer porque falta gente en la consejería» Judith Naves es una joven emprendedora de Valnalón que quiere ampliar su cabaña ganadera pero no logra los permisos necesarios MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 26 enero 2018

«Mi empresa ASTURsabor no puede crecer por la falta de personal en la Consejería de Ganadería del Principado de Asturias». Así de contundente se expresó ayer Judith Naves, una joven emprendedora salida del vivero de Valnalón, que lleva tiempo esperando a ampliar su empresa pero que, según dijo, «la burocracia no me lo permite».

Lleva tres meses de espera para poder ampliar su cabaña ganadera y ya le pesan demasiado. La emprendedora aseguró que que se encuentra «en un parón, por causas ajenas a mí pero que está afectando a mi futuro». Naves explicó que «en mi empresa tenemos un censo de explotación agraria (CEA) para ovejas xaldas, en Las Regueras. En noviembre de 2017 pedimos la ampliación del CEA para vacuno por necesidad de esta materia prima, que precisamos en algunos momentos, ya que al vender los xatos casinos para cebaderos fuera de la región, en ocasiones no disponemos de materia prima para realizar nuestros platos cocinados».

Sin embargo, su solicitud no obtiene respuesta. «No podemos crecer por falta de personal en la Consejería de Ganadería, ya que había tres personas trabajando para resolver estas cuestiones y ahora dicen que solo hay una para todos los trámites del CEA. Por tanto, los expedientes de acumulan», dijo. Según denunció, «mi expediente está sin meter en el sistema informático, llamas para preguntar cómo va el papeleo y los funcionarios están colapsados, mandé un correo a la consejera y aún no me han contestado», aseveró. «Con el Principado es imposible crecer en la zona rural por la falta de personal en la consejería y después pretenden asentar población en los pueblos. Creo que lo que pretenden es que todo sea área metropolitana, pero del campo venimos todos», comentó.

ASTURsabor es una marca asturiana que realiza platos cocinados de razas autóctonas. Judith Naves ha sido además ganadora de varios premios regionales y nacionales. El último, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.