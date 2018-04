Empresarios de Caso piden la retirada de los carteles de 'carretera cortada' Los trabajos de saneamiento de la montaña se renudaron ayer después del parón dominical / FOTOS: ROMÁN Consideran que frena la llegada de visitantes al concejo. Mientras, la imprudencia de algunos conductores obliga ya a reparar el paso provisional MARTA VARELA CAMPO DE CASO. Martes, 24 abril 2018, 00:49

La actividad regresó a primera hora de la mañana de ayer a la montaña de Anzó . La gran grúa que desde la tarde del viernes estaba parada volvió a picar la montaña en la fase de saneamiento que podría prolongarse más tiempo de lo inicialmente previsto. Un mes y un día después de que se produjera el desprendimiento, el trabajo para reabrir el corredor continúa sin fecha de apertura. En estos momentos, las labores afrontan la primera fase de saneamiento y las grietas continúan apareciendo, por lo que, al menos, se deberá seguir picando la montaña unos días más.

El paso alternativo, habilitado por el Principado, continúa funcionando y permite que visitantes y turistas acudan a Caso. Por su parte, los empresarios y hosteleros reclamaron ayer al Gobierno regional un cambio en la señalización del argayo. Pidieron la retirada de los carteles que a finales de marzo se colocaron en la autovía minera y el corredor del Nalón, indicando que la carretera está cortada a la altura de Anzó. Defendieron que «ahora mismo, esa información no es verdadera ya que si hay un paso para los vehículos y lleva a confusión a los clientes y visitantes del concejo».

Algunos hosteleros recibieron este fin de semana llamadas de clientes que, según comentaron los empresarios, al ver los carteles «nos preguntaban si podían pasar o si estaba cortada otra vez». También reclamaron que se actualice la información de Carreteras en internet donde «no se informa del paso provisional que sí pueden usar los turistas». Los hosteleros puntualizaron que «para el sector turístico de nada sirve abrir este paso si la información al público es que está cerrado».

Una actuación que, a su entender, se debería de modificar en «las próximas horas», ya que el sector turístico casín ha iniciado una campaña de promoción del Parque Natural de Redes para el inminente puente de Mayo y no quieren que la señalización les perjudique. A su entender, «no se debe confundir a los turistas que elijan esta zona para disfrutar de estos días». Por ello, espera que a lo largo del puente festivo aumenten los visitantes al concejo y advirtieron de que «además, acudirán muchos asturianos que tiene en Caso su segunda vivienda, algunos llevan semanas sin ir». Y ya están confirmadas las primeras reservas en los alojamientos de turismo rural de la zona para estas fechas.

El argayo, reclamo turístico

Los empresarios no obviaron que el argayo en sí se ha convertido en un atractivo para el turismo. Decenas de personas acuden a hacerse fotos a las faldas de la montaña de Anzó. Así es habitual la presencia a diario de vecinos y de muchos ciclistas, algunos indignados porque se les prohibe pasar por el paso alternativo por seguridad.

Los trabajos en la montaña, que comenzó a caer el pasado 22 de marzo inutilizando la conexión por la AS-117, se reanudaron ayer tras el parón del domingo y, de nuevo, cayeron piedras de la zona alta de la misma. En esta ocasión, los desprendimientos afectados a la zona profunda que se habilitó en la plataforma sobre la que se apoyo la gran grúa tratando de evitar que el choque con el mismo despidiese trozos hacia la maquinaria, consiguiendo así mayor seguridad. La medida funcionó según lo esperado.

Lo que parece que no funciona es la educación de algunos conductores. Así, según ha podido saber EL COMERCIO, durante el fin de semana un vehículo que no circulaba a la velocidad recomendada tuvo un percance en el paso alternativo y como resultado tuvo que ser ayudado por otros conductores para estacionarlo en la zona habilitada, evitando que se precipitase al río. Como consecuencia los trabajadores tuvieron que acudir a la zona y reparar un metro de la pista para que este accidente no afectase al resto de conductores que están respetando las indicaciones y circulando con una velocidad adecuada por la pista habilitada. Ahora, el temor es la lluvia. De continuar lloviendo y con el alto nivel de circulación registrado estos días por el paso, la calzada no hormigonada puede resentirse y los empresarios consideran que debe mantenerse su conservación.

Mientras en el concejo se espera la llegada de más turistas con los brazos abiertos, la vida en Caso va recuperando la normalidad. El trabajo de los empleados municipales logró que este fin de semana, y después de casi cuatro meses de aislamiento debido a las intensas nevadas, se pudiese transitar con vehículos por la pista forestal que da acceso a la braña de Brañagallones, en el pueblo casín de Bezanes.