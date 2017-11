Una esperanza para Álvaro Juan Manuel García, Álvaro García y Montse Megido. / J. C. ROMÁN El joven mierense que sufre una enfermedad degenerativa recibe un tratamiento experimental hasta encontrar una médula ALEJANDRO FUENTE MIERES. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:22

«En todo este tiempo, no se ha encontrado una médula en España compatible con la de Álvaro». Montse Megido es la madre del adolescente de 13 años que intenta vivir con la normalidad de cualquier joven de su edad. Pero la enfermedad prosigue y la urgencia no se ha desvanecido desde que el pasado mes de junio, EL COMERCIO informara del caso del adolescente mierense. Los padres ahora, mientras esperan que aparezca un posible donante para Álvaro, han encontrado un pequeño resquicio para la esperanza en el tratamiento experimental que esta recibiendo su hijo. «No se ha probado nunca con personas que padecen la misma enfermedad que Álvaro, pero nos lo ofrecieron y estamos en ello».

Se trata de una técnica pionera que sí se ha aplicado anteriormente a pacientes que sufren esclerosis lateral amiotrófica, pero no para enfermos de adrenoleucodistrofia, el síndrome detectado al joven de Mieres. «Consiste en una inyección de células madre. Hemos tenido que ir a Madrid todos los meses para que reciba el tratamiento y ahora estamos a la espera de que nos den los resultados, que vendrán de Barcelona. También se tiene que hacer una resonancia para ver si hay avances y comprobar si se está curando», explica la madre. Sobre la opinión médica, dice que «ellos no se mojan. No nos ofrecen esperanza alguna pero sí que trabajan en la búsqueda de una solución hasta que aparezca un donante compatible. El neurólogo que trata a nuestro hijo está acudiendo a reuniones y foros para llevar el caso», detalla.

LA ENFERMEDAD Adrenoleucodistrofia Se trata de una dolencia degenerativa que destruye la mielina, sustancia que recubre las células nerviosas del cerebro. Cura Por el momento, solo se conoce el trasplante de médula.

Posible ensayo clínico

Esta nueva técnica médica podría dar resultados positivos en Álvaro García. Además, «de tener éxito se iniciaría un ensayo clínico más amplio para aplicar los posibles avances», avanza Megido, quien de momento solo puede decir que «lo único que sabemos es que ha tenido buenos resultados aplicado a ratones de laboratorio», afirma con cierta resignación.

En este tiempo, el joven no ha aparcado su vida. Continúa con sus actividades habituales y con sus estudios. «Los compañeros, conscientes del problema que tiene, le ayudan en todo lo que pueden, sobre todo por sus ausencias, cuando acude a Madrid a consulta».

Desde que su caso se hizo público, el concejo mierense se ha volcado con Álvaro para conseguirle un trasplante urgente de médula para salvarle. Éste fue el mensaje que lanzaron sus padres, Montse Megido y Juan Manuel García. Todo el municipio se volcó con la causa del chaval y se multiplicaron las donaciones de médula. La solidaridad, incluso, traspasó las fronteras del Principado gracias a las redes sociales y a las personas que comparten con ellos su preocupación.

