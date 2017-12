«Esperar hora y media para el forfait de Pajares es inadmisible» La plataforma en defensa de la estación no comparte el criterio del director y pide inversiones porque «hay equipos muy antiguos» A. FUENTE EL BRAÑILLÍN. Sábado, 9 diciembre 2017, 01:20

«Los usuarios valoramos el labor del director de Valgrande-Pajares y de sus trabajadores, pero no vale solo con eso». Son palabras de la plataforma en defensa de la estación invernal, a quien no han agradado las declaraciones del responsable del equipamiento, Javier Martínez Iglesias, en una entrevista concedida a EL COMERCIO. «Coincidimos en que es necesaria una mayor flexibilidad con el personal, que se pueda contratar en función de la demanda», señaló el colectivo después de que el miércoles se registrara una afluencia masiva en las pistas y hubiera esperas de más de hora y media para adquirir el forfaitt. «De poco sirve tener listo el equipamiento, con la nieve pisada y en condiciones óptimas, si la gente tiene que estar haciendo cola porque no había personal suficiente en taquilla», subrayó la asociación, que integra también a profesionales del sector turístico.

El director destacó en la mencionada entrevista que había margen de mejora en la organización del equipamiento, en referencia a esa flexibilidad, y añadió que la estación, tal y como está, tiene capacidad para dar servicio a unos 2.000 esquiadores. Por eso, invitaba a reflexionar sobre la necesidad o no de hacer una inversión millonaria para habilitar un nuevo telesilla desembragable, una de las peticiones históricas de la plataforma y que está presupuestada en unos ocho millones de euros. «Sabemos que Pajares ahora es operativa, pero no se trata tanto de hablar de cantidad como de calidad», indica la plataforma. La agrupación señala que es necesario redactar un plan director «con unas inversiones programadas» para modernizar el equipamiento y dotar a la estación del nuevo remonte. «Hoy todo funciona, pero puede que mañana, no», advierten sus integrantes. En este sentido, quisieron recordar que los equipamientos de Valgrande-Pajares son todos muy antiguos y que puede haber problemas en un corto plazo de tiempo.