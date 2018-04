Las estaciones de esquí crecen un 52% en un año y llegan a 122.000 usuarios Jorge Fernández Fierro, José Ramón Tuero, Genaro Alonso y Javier Martínez Iglesias, ayer, en Valgrande-Pajares. / J. M. PARDO El Principado lo achaca al incremento de escolares y centros participantes en la Semana Blanca, así como a la prolongación de la temporada hasta hoy MARTA VARELA PAJARES. Domingo, 8 abril 2018, 00:48

Las estaciones asturianas concluirán hoy la temporada con la segunda mejor afluencia de usuario de las últimas siete temporadas. Más de 122.000 esquiadores disfrutan de las estaciones de invierno asturianas. Un balance de usuarios que supera en un 52% las cifras del año pasado y que se acerca a los mejores resultados registrados hasta ahora. Los de la temporada 2013-2014 en la que 139.511 esquiadores disfrutaron de los dos enclaves invernales asturianas. De ese total provisional, a falta de la jornada de hoy, Pajares tuvo 65.887 esquiadores, y Fuentes de Invierno, 56.545.

Así lo explicó ayer el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, en una rueda de prensa ofrecida en la estación de Valgrande-Pajares junto al director de Deportes, José Ramón Tuero, y a los directores de Valgrande-Pajares, Javier Martínez Iglesias, y de Fuentes de Invierno, Jorge Fernández Fierro.

En opinión del consejero, los buenos datos de la temporada aún en vigor se centran en la gran cantidad de nieve caída y las buenas condiciones meteorológicas que han propiciado la apertura de pistas durante gran parte del calendario: 123 jornadas abrió Valgrande Pajares y 113 lo hizo Fuentes de Invierno. Reconoció que «si hubiésemos disfrutado de jornadas más soleadas los datos hubiesen crecido mucho»

El titular de Educación, mostró su satisfacción por el incremento en las cifras de usuarios y, especialmente, por el aumento de los escolares que han participado en la Semana Blanca, con más de 5.300 alumnos. Han confiado en las estaciones asturianas 144 centros escolares. Además, matizó que «a las cifras disponibles hasta ahora habrá que añadir las correspondientes a este último fin de semana».

El consejero felicitó a los responsables y a trabajadores de las estaciones por la labor realizada. «Un trabajo que ha sido reconocido durante toda la temporada por los clubes y los sectores implicados», ha subrayado.

Alonso también ha recordado la reciente puesta en marcha de la cinta de debutantes en Pajares, un servicio muy valorado por los usuarios y una herramienta esencial para el buen desarrollo de la Semana Blanca. Con una inversión cercana a los 180.000 euros, esta instalación ha permitido adaptar la estación a todos los públicos. «El nuevo equipamiento era una vieja reivindicación de clubes y usuarios, pero también un empeño del Principado», precisó Alonso.

En materia económica, las estaciones emitieron 2.378 abonos anuales, una cifra sensiblemente superior a la del curso anterior. Por otra parte, la recaudación por la venta de forfaits ha alcanzado hasta ahora los 1.788.765 euros, mientras la temporada pasada se cerró con unos ingresos de 1.104.596 euros. Muy alejados ambos, no obstante, de los más de cuatro millones que supone mantener cada año ambos enclaves

Una semana más

Alonso remarcó el esfuerzo realizado por el Gobierno regional para ampliar el calendario de la campaña. El cierre estaba previsto, inicialmente, para el pasado 1 de abril, y prolongar así el desarrollo de una buena temporada para deportistas, clubes y empresas.

Prolongación que coincidió con las vacaciones escolares de Semana Santa, lo que ha permitido una buena afluencia, aunque no el consejero no aportó los datos exactos de estos últimos días. Respecto a la posibilidad de abrir algún día o fin de semana más, como hará la Diputación de León, fue el director general de Deportes el encargado de matizar que «el estado de la nieve ya no es el idóneo a partir de las once de la mañana debido a las temperaturas». Añadió que «tampoco tenemos peticiones de los concesionarios de la escuela de esquí, alquiler de equipos o de los hosteleros para prolongar más la temporada».