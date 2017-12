«Las estaciones de esquí de Madrid están colapsadas. Valgrande es una alternativa» Javier Noriega en la estación de Pajares. / JESÚS MANUEL PARDO «Con el AVE se está en León en dos horas. En las pistas, en tres. Habría que explotar más este recurso porque tiene mucho potencial» Javier Noriega. Representante de la Plataforma en defensa de la estación invernal de Pajares A. FUENTE EL BRAÑILLÍN. Martes, 26 diciembre 2017, 00:13

La plataforma por la defensa de la estación invernal de Valgrande-Pajares nació en junio de 2016 con un objetivo: lograr una modernización de las instalaciones para impulsarlas y atraer más usuarios. Está formada por clubes, asociaciones deportivas, empresarios turísticos y ayuntamientos, entre otros. Javier Noriega es su representante. Este ovetense reside en Madrid desde hace once años y acude siempre que puede a las pistas lenenses.

-Usted acude porque conoce la zona. Pero, ¿puede Pajares ser un atractivo turístico para los madrileños?

-Con la alta velocidad de tren se está en León en poco más de dos horas. Se puede estar en la estación en tres. Puede ser un aliciente para la promoción de las pistas. Tiene potencial que hay que explotar. Y es que las estaciones del centro del país están totalmente colapsadas los fines de semana. Los aparcamientos se llenan muy rápido y están siempre al completo. De hecho, los empresarios turísticos de la comarca de la Montaña Central están registrando, cada vez más, reservas de visitantes de la capital.

-La silla desembragable es una de sus principales peticiones.

-Con ella se podrían mejorar los servicios que ya se ofrecen en la estación y aumentar el número de usuarios con esa mejora de la calidad. Los responsables políticos, a lo mejor, lo ven desde otro punto de vista, pero es cierto que la media de años de los remontes de la estación es muy elevada por lo que se requiere de un plan de inversiones con cabeza y bien hecho. No creo que haya que esperar a que crezca el número de usuarios para que se instale la nueva silla desembragable.

-Hasta ahora, desde la plataforma se pide mucho, pero tampoco hay grandes logros. ¿Les desanima?

-Bueno, hemos logrado que se vaya a instalar la nueva cinta de debutantes, y eso era una demanda que se tenía para los niveles de iniciación. Este nuevo equipamiento puede servir también de elemento de captación de usuarios.

-¿Se plantean nuevas actuaciones o medidas de presión para conseguir esas inversiones que demandan?

-Nosotros no queremos conflictos con nadie. Daremos nuestra opinión sobre ciertas cuestiones y haremos las críticas que tengamos que hacer. Pero eso no significa que no se valore el trabajo que se está haciendo desde la estación; con la nieve que hay las pistas están abiertas y están perfectas. Hay una labor detrás que hay que destacar, la profesionalidad de sus trabajadores y la calidad humana. Hay paz social y queremos que se mantenga. Eso no quita para que tengamos discrepancias con la dirección de Deportes, y seguimos defendiendo que la silla desembragable es necesaria.

-¿Cuentan con algún plan de acción?

-Vamos a dejar ahora que la estación funcione y salir, de forma puntual, cuando apreciemos algún fallo. Como ya lo hicimos con el problema de las taquillas, que se formaron largas colas para la compra de los forfait. La dirección de la estación se ha comprometido a resolver esta cuestión. Es preciso potenciar el sistema de recarga 'on-line' para reducir en lo posible este problema. Una vez que acabe la temporada, realizaremos un análisis más exhaustivo y plantearemos nuestra línea de actuación.

-Hay satisfacción por un inicio de temporada según lo previsto gracias a la llegada de la nieve.

-El de diciembre es un mes que favorece un buen inicio de la temporada. Hacía al menos cinco años que no comenzábamos en esta época.