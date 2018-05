Los estudiantes de San Martín piden un centro de estudios abierto las 24 horas Algunos de los participantes en la concentración para pedir un centro de estudios 24 horas. / J. M. PARDO Se concentraron junto a los opositores en la biblioteca de El Entrego para comenzar a recoger firmas e informar de sus necesidades a los vecinos MARTA VARELA EL ENTREGO. Domingo, 6 mayo 2018, 01:02

Los actuales horarios de las bibliotecas del Nalón y la recién estrenada sala de estudios del concejo de San Martín del Rey Aurelio resultan insuficientes para la demanda de estudiantes y opositores del concejo, que reclaman la apertura permanente de un centro de estudios, durante las 24 horas. Es una demanda que llevan meses reclamando a la Corporación municipal samartiniega pero que sigue sin resolverse. De ahí, que los estudiantes se lanzaran ayer a la calle.

Más de medio centenar de personas se concentraron en el exterior de la biblioteca de El Entrego para hacer visible esta reivindicación. Los estudiantes expusieron sus demandas y admitieron que «desde el ejecutivo municipal se han producido avances, han habilitado una sala de estudios en Sotrondio y, en época de exámenes, los horarios son más amplios». Pero recordaron que «no son suficientes, somos muchos opositores y necesitamos contar, al menos, con un espacio donde poder estudiar las 24 horas del día y todos los días del año, al igual que funciona la sala que tienen en el concejo de Langreo, a donde acudimos la gran mayoría de nosotros los fines de semana».

Decidimos a poner fin a esta situación, un grupo de estudiantes inició una recogida de firmas para visibilizar la «necesidad que tenemos de contar con este recurso». No pidieron un espacio concreto, ni una ubicación específica, pero sí «un lugar donde poder estudiar a cualquier hora del día o de la noche».

«Horarios insuficientes»

Una reclamación que pretenden extender a todas las bibliotecas del concejo ya que consideran que «en todas, los horarios son insuficientes y en muchas ocasiones no se cumplen, por lo que nos encontramos con carteles a la puerta y tenemos que buscar otro sitio». En su opinión, temen que «se deba a que hay poco personal para atender estos equipamientos».

Algunos de los participantes en la recogida de firmas explicaron que «estudiamos todos los días y con horarios rígidos en el caso de los opositores, no podemos encontrarnos con situaciones como la del viernes, cuando al llegar a la nueva sala de estudios nos vimos sorprendidos por un cartel que nos advertía de que la sala estaría cerrada por la mañana porque el encargado tenía que ir una reunión. Algunos no podemos perder una mañana por no tener un sitio donde estudiar», aseveraron.

La petición de este grupo de vecinos ha estado apoyada por IU de San Martín, que ha planteado al equipo de gobierno esta reivindicación en más de una ocasión. Su coordinador, Marcos Miranda, explicó que «no es cuestión de una gran inversión, sino de voluntad para dar respuesta a los vecinos y así lo reflejamos en la fallida negociación de los presupuestos de este año».

Miranda recordó que «incluso aportamos ideas y posibles ubicaciones para habilitar un espacio similar al de Langreo, sin personal lo que garantiza un bajo coste ya que hay espacios disponibles».