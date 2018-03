Sin fecha para la reapuertura del corredor del Nalón tras el argayo caído entre Caso y Sobrescobio

El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, ha reconocido hoy que no hay una previsión para definir cuándo estará despejado el corredor del Nalón (AS-117) tras el argayo que se produjo ayer por la tarde entre Sobrescobio y Caso.

En declaraciones a los medios previas a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ha explicado que los técnicos están realizando "estudios" en la zona y que, una vez finalizados, podrá empezar a hablarse de una fecha.

Sobre la situación actual, ha declarado que es "complicada" ya que están a la espera de las imágenes de los drones para ver como se puede acometer la retirada dado que la seguridad de los que están trabajando es "lo más importante".

Más información Piedras como un edificio de cinco pisos mantienen aislado Caso

Martínez ha subrayado que no se imaginaba que "pudiese pasar eso", aunque ha valorado que no se haya producido ninguna "desgracia", y manifestado que supone y espera que una vez solucionado se asegure la zona para que no vuelva a ocurrir.

Acerca de las posibles causas del argayo, ha apuntado que "no se puede luchar contra la naturaleza", y ha incidido que el invierno, debido a la "dureza" de éste último, podría haber sido una de las causas del mismo.

00:31 Vídeo. El argayo que incomunica el Alto Nalón visto desde el aire

Además, ha querido destacar la labor del Principado, que desde primera hora de la tarde de ayer realizó "un despliegue importante", lo que demuestra su empeño para dar una "solución rápida".

00:56 Vídeo. La Unidad Canina del SEPA trabaja en el argayo de Sobrescobio

Respecto a las consecuencias, ha reconocido que Sobrescobio apenas se ha visto afectado ya que sólo ha quedado incomunicado un restaurante que está actualmente cerrado aunque ha lamentado que el importante problema que supone para el concejo de Caso, sobre todo por la cercanía de la Semana Santa.

Sin embargo, ha animado a todos los turistas con reserva en dicho concejo a que no cancelen su viaje, ya que todavía tienen acceso al concejo por el puerto de Tarna, desde León, y por la carretera de Infiesto, por el norte.