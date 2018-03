La Fiscalía recurre la sentencia absolutoria del ex alcalde de Caso por presunta prevaricación Cueria presentó la dimisión como regidor el pasado mes de julio tras conocerse que se le abría juicio oral MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Miércoles, 7 marzo 2018, 10:56

El juzgado de lo Penal de Langreo no apreció comisión de delito en las actuaciones del ex alcalde casín Tomás Cueria y dictó sentencia absolutoria. Una decisión que no se comparte desde fiscalía, que ha presentado recurso de apelación en el que solicita que se revoque la sentencia absolutoria y se condene a Cueria a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, o , subsidiariamente, se declare la nulidad de juicio por error en la valoración de la prueba.

Cueria presentó la dimisión como regidor el pasado mes de julio tras conocerse que se le abría juicio oral, en cumplimiento del Código ético de su partido, el PSOE. La presunta prevaricación se fundamentaba en el pago de cuatro trabajos realizados en el ayuntamiento por otras tantas empresas, a los que la secretaria-interventora municipal había puesto reparos. Desde la Fiscalía se insiste en que ha quedado acreditado que Cueria abonó dichos trabajos careciendo de sustento legal "al haberse omitido totalmente el procedimiento administrativo correspondiente, y levantó los reparos para el pago de facturas, y haciéndolo además de forma reiterada y persistente en el tiempo sin paralizar las prestaciones ilegales o proceder a dar cobertura legal a las mismas".