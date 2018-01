Foro apoyará los presupuestos del municipio de Aller al considerar que son «beneficiosos»

Un área de juego de balón en la zona del parque de la brújula en Moreda, mantener las becas y ayudas a escolares, dar soluciones a las grietas de las casas del pueblo de Boo y crear una brigada de cuidado de zonas verde eran proyectos imprescindibles en los presupuestos municipales de Aller para que el grupo municipal de Foro apoyase las cuentas.

El portavoz forista, Pablo González, confirmó ayer su apoyo a las cuentas. «La flexibilidad en la negociación de los presupuestos ha sido positiva», dijo. «Tenemos como único objetivo el beneficio de los alleranos. Por eso, consideramos que si estos presupuestos no se aprueban los vecinos salen perdiendo, por lo que votaremos a favor de ellos. No tenemos rencillas personales contra nadie y aunque la situación actual de un alcalde no adscrito no es la ideal, consideramos que estos presupuestos son beneficiosos para el concejo», añadió.