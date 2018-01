Un ganadero de Lena protesta por la expropiación para ampliar el vertedero de Adif

«Va a ser mañana cuando vengan con la orden judicial para proceder a la ocupación», lamenta Raúl López Álvarez, un ganadero de Campomanes que tiene una carnicería desde hace 30 años en Pola de Lena. «Se trata de una pequeña parcela de poco más de 500 metros cuadrados, muy pequeña. Pero Adif quiere ampliar un vertedero de residuos de las obras de la variante ferroviaria y cogen esta parcela». El malestar viene porque ahí tiene un corral con ocho terneros que, dice, «no puedo trasladar por restricciones del Principado. A ver qué solución me dan».

El ganadero explica que no es la primera vez que le expropian una parcela para ejecutar las obras de la alta velocidad ferroviaria a su paso por el concejo. «Pero es que esto ya es colmo. Este terreno no les hace falta para nada porque no es esencial para el trayecto, es solo para depositar el estéril de las excavaciones y podrían elegir otra ubicación». Se queja de que el daño que hace a su negocio es «enorme». «Solo me dicen que lo ordenan desde Madrid y punto», afirma. La ocupación tendrá lugar mañana.