'Gelito', el gran referente de Pajares

El día de ayer comenzó muy de madrugada para el mítico esquiador payariego, Ángel González de Lena 'Gelito', de 75 años. No quería llegar tarde a su cita con su gran pasión: la estación de Valgrande-Pajares. Rafaela Sánchez, su mujer y su gran apoyo, reconoció que «durante la noche estuvo algo inquieto, se despertó una vez y ya tenía ganas de subir».

Fue una jornada de esas con las que sueñan los esquiadores. Y el día acompañó, con el sol y una nieve perfecta. A mediodía, empezó el homenaje, que impulsaron sus compañeros de la Asociación de Veteranos de la Compañía de Operaciones Especiales, COE 72, conocidos como 'Boinas Verdes', con los que compartió años de trabajo en los 60. Pero al salir del coche, 'Gelito' pudo comprobar que a este homenaje se sumaban con especial cariño decenas de amigos, usuarios de la estación, monitores, trabajadores, antiguos alumnos y demás personal que opera en Pajares. Más de una hora estuvo recibiendo el cariño de todos.

«Nadie como Gelito ha sabido vender la estación de Pajares, de inculcar su amor por ella junto a Chus Valgrande. Es uno de los referentes de este enclave», explicó el director general de Deporte del Principado, José Ramón Tuero.

Las muestras de cariño fueron múltiples durante toda la mañana. Y es que a pesar de que había visitado la estación la pasada Navidad, a muchos se les hace todavía extraño no ver cada día a este payariego organizando la jornada en la escuela de esquí. Un ictus le apartó de la primera línea física en 2017. Aunque el propio 'Gelito' explicó aclarando que «estoy en contacto por teléfono a diario». La emoción apenas le dejó centrarse. «Estoy emocionado y desbordado, esto me supera» explicó. Y cuando las lágrimas casi le invaden sacó fuerzas para recordar que «lo que mejor sé hacer es trabajar en la nieve y he sabido arribarme a buena gente como Chus Valgrande que fue el verdadero impulsor de esta estación, yo le ayudé un poco». Y entre beso y foto insistió en que «no creo que mis méritos sean tantos para recibir este homenaje». Pero en Pajares creían que sí se merecía este reconocimiento y otros muchos que consideran que deben llegar. «Todos tenemos que ser embajadores de Pajares y dar a conocer la estación», puntualizó. No quiso terminar 'Gelito' sin recordar algo que todos saben, «el que esquía en Payares, esquía en todos los sitios».

Ya sobre la nieve, su medio más habitual 'Gelito' fue testigo de excepción -en esta ocasión como espectador- del primer Descenso C.O.E 72. Trofeo Ángel González de Lena. En torno a unos 400 esquiadores de los seis clubes que tienen como base el enclave invernal lenense realizaron una espectacular bajada por las pistas. Primero lo hicieron a nivel de competición formando equipos, resultando ganador los esquiadores del Ski Club Elit Mirios.

Después todos junto y comandados por los veteranos de las C.O.E 72 realizaron un descenso con banderas para homenajear a uno de sus veteranos, a 'Gelito' que fue, sin dudas, el protagonistas del día.

La cinta se retrasa

Sin querer restar si un ápice de protagonismo a uno de los artífices del gran éxito del enclave lenense, muchos aprovecharon su presencia en Pajares para mirar de reojo a la cinta de debutantes que se comenzó a instalar en la estación. Situada cerca de la cafetería, en la parte baja, está ubicada en una zona sin apenas pendiente y con una llamativa estructura semicircular.

Tuero explicó que «el mal tiempo ha retrasado su puesta en funcionamiento pero esperamos que en unos días se pueda poner en marcha». Este nuevo remonte persigue potenciar la figura que quieren transmitir desde el complejo invernal lenense, es decir, que Pajares es una estación para todos los públicos. Así lo confirmó el director Javier Martínez Iglesias.

«En Pajares todo el mundo tiene su sitio, estamos encantados con ver a gente que se inicia en los deportes de invierno, trabajamos para que sea una estación para todos los niveles», dijo el responsable de la estación.